LA AEMET alerta de un domingo frío y lluvioso en España con nevadas en el norte

La AEMET confirma que este domingo 30 de noviembre España afronta una jornada marcada por la llegada de un frente frío atlántico que cruzará la península. El cielo estará cubierto en muchas zonas, con lluvias en buena parte del territorio, nevadas en montaña y un descenso generalizado de las temperaturas. Las mínimas subirán levemente en varias áreas, salvo en el noroeste y en los Pirineos, donde se esperan heladas. La humedad y el viento harán que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Se recomienda vestir con ropa de abrigo y extremar la precaución al aire libre.

El norte peninsular se prepara para las nevedas

Al norte, en zonas como el litoral del Cantábrico y las montañas del norte peninsular, el ambiente será frío y húmedo. Se prevén lluvias persistentes y nieve en cotas altas desde los 1.000 a 1.200 metros, acompañado de temperaturas bajas que harán que la cota de nieve se mantenga. Los vientos del norte podrían intensificarse en áreas costeras generando sensación de frío más intensa. La combinación de lluvia y viento hará que la conducción en carreteras costeras sea complicada.

En el interior septentrional, regiones como Asturias presentarán cielos nubosos con lluvias débiles al inicio que remitirán por la tarde, las mínimas podrían caer hasta -1 °C en el interior. Mientras tanto, en zonas del norte más hacia el este como País Vasco, Navarra o La Rioja se esperan chubascos y cielos cubiertos, con máximas cerca de 13 °C y mínimas alrededor de 4 °C en el litoral. La nieve seguirá siendo posible en cotas altas de montaña durante la mañana. Los habitantes de estas regiones deberán prever desplazamientos con precaución por posibles placas de hielo.

El frío protagonista en el centro peninsular

Al centro peninsular, incluyendo la meseta y el área de Comunidad de Madrid, la jornada arrancará con lluvia débil en la mañana que irá remitiendo hacia mediodía, dando paso a cielos con nubes residuales. Las temperaturas rondarán los 1 °C de mínima y los 13 °C de máxima en la capital, zonas más elevadas podrían experimentar heladas débiles. Se recomienda precaución al circular por carreteras de montaña por posibles placas de hielo. Las tardes podrían ser más agradables si el sol aparece entre nubes.

En el este y sureste, el ambiente será algo más templado pero aún inestable. En zonas costeras y del interior mediterráneo se prevén lluvias dispersas que disminuirán con el paso del día. en ciertos puntos podrían caer chubascos moderados. Las máximas superarán ligeramente las de la meseta, aunque la sensación de humedad y viento mantendrá el ambiente fresco, con mínimas alrededor de 3 °C y máximas de 17 °C. El viento podría aumentar en las horas centrales del día, generando rachas puntuales.

El sur pasará el domingo entre nubes y lluvias

En el sur peninsular y en las zonas de litorales, el domingo se moverá entre lluvias, cielos grises y un clima húmedo. Las máximas serán más suaves que en el norte, aunque la jornada será inestable, con lluvias a ratos y viento. Las precipitaciones serán más frecuentes por la mañana, mientras que por la tarde se esperan intervalos con nubes y claros, con mínimas de 5 °C y máximas de 19 °C. Los paseos por la tarde requerirán paraguas y ropa impermeable.

En las islas y territorios insulares, como Islas Canarias, la previsión apunta a cielos nubosos intermitentes, lluvias débiles en las zonas de relieve, algo de calima en las islas orientales y temperaturas más templadas con máximas de 24 °C y mínimas alrededor de 14 °C. Los alisios soplarán con intensidad moderada y provocarán un leve frescor en zonas expuestas. Las zonas turísticas podrían registrar menor afluencia por la presencia de nubosidad y viento.

En conjunto, este 30 de noviembre trae un panorama de transición hacia el invierno en gran parte de España: ambiente frío en el norte e interior, lluvia generalizada, nevadas en montaña y temperaturas claramente por debajo de lo habitual en muchas zonas. AEMET recomienda precaución, especialmente en carreteras del norte y zonas montañosas, por nieve y heladas. La previsión indica que la inestabilidad seguirá afectando al país durante el inicio de la próxima semana, por lo que conviene mantenerse informado de los cambios meteorológicos.