La DANA Alice deja lluvias torrenciales en el Mediterráneo: la AEMET anuncia una mejora gradual, pero ojo al fin de semana

El episodio de lluvias provocado por la DANA Alice, la primera con nombre oficial de la temporada 2025-2026. sigue afectando con fuerza al área mediterránea.

Este domingo por la tarde, la situación se volvió especialmente complicada y peligrosa en Tarragona, sobre todo en la comarca del Montsià, donde un tren convectivo de tormentas dejó acumulados de 190.4 mm en Tortosa, provocando inundaciones en el delta del Ebro y la activación del aviso rojo por lluvias extremas, según informa eltiempo.es-

Aunque este lunes ja comenzado con cierta tregua, las precipitaciones volverán a intensificarse durante las próximas horas. Se esperan chubascos que podrían ser de carácter torrencial en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, con riesgo de nuevas inundaciones y crecidas súbitas en ríos, ramblas y otras zonas bajas.

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), confirma que la inestabilidad en el área mediterránea no ha terminado y que, de hecho, este lunes se extenderá a más zonas del este y centro de la península.

Mejoría progresiva a partir del martes

A partir del martes irá disminuyendo gradualmente, aunque continuará la probabilidad de chubascos fuertes y persistentes en zonas costeras y también prelitorales desde Girona hasta Alicante, así como en Baleares. Por la tarde se podrán producir chubascos tormentosos en zonas montañosas del este de la península.

El miércoles seguirán produciéndose aguaceros en zonas costeras y prelitorales del sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, pero con menor intensidad que en días anteriores. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios, con más de 30 grados en el valle del Guadalquivir y puntos del sur de Galicia.

Fin de semana con posible cambio de escenario

El jueves y el viernes, los chubascos se debilitarán, pero continuarán en puntos del tercio oriental peninsular y Baleares, mientras que el resto del país disfrutará de un tiempo más estable.

De cara al fin de semana, la atención se trasladará al oeste y norte peninsular, donde podría llegar una borrasca atlántica que dejaría lluvias generalizadas. También se prevé un descenso térmico en esas zonas.

Precaución en Cataluña. Comunidad Valenciana y Balerares

Por su parte, eltiempo.es indica que en las próximas horas las tormentas volverán a ganar intensidad en Valencia y Castellón, extendiéndose posteriormente por el norte, alcanzando Cataluña. En la Comunidad Valenciana, se espera que los chubascos más fuertes se produzcan en las horas centrales del día, disminuyendo en la costa durante la tarde, mientras que en el sur y este de Cataluña se intensificarán.

Según el portal meteorológico, se esperan acumulados importantes en las provincias de Valencia y Castellón, sobre todo en litorales y prelitorales, así como en la costa norte de Alicante, donde está activo el aviso naranja. En esta última, pueden acumularse más de 40-60 l/m2 en una hora y más de 100 l/m2 en 12 horas.

Por la tarde la situación será complicada Cataluña, sobre todo en el litoral sur de Tarragona, donde hay aviso naranja por acumulados que pueden superar los 60 l/m2 en una hora y los 140 l/m2 en 12 horas. No se descarta que vuelvan a producirse tormentas estáticas y que vuelvan a provocar inundaciones. Al final del día se prevé que las lluvias más intensas se produzcan en el noreste y prepirineo, mientras que comenzarían a remitir por el sur de la región. En Baleares también se esperan chubascos intensos, especialmente en Ibiza y Formentera, donde en una hora pueden superarse los 50 l/m2.