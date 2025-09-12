Acceso

Comunidad Valenciana

Emergencias

Las tormentas acompañarán al vaivén térmico este fin de semana en toda la Comunitat Valenciana

El interior de Castellón podría registrar lluvias fuertes

GRAFCVA2276. MORELLA (CASTELLÓN), 13/08/2024.- Un fuerte aguacero ha descargado la tarde de este martes sobre la localidad castellonense de Morella. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este martes el aviso nivel amarillo, que posteriormente ha elevado a naranja, en el interior de la provincia de Castellón por tormentas que podrían acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora e ir acompañadas de probable granizo y rachas muy fuertes de viento. EFE/Andreu Esteban
El interior de Castellón está en alerta por lluvias y tormentas fuertesAndreu EstebanAgencia EFE
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Valencia Creada:
Última actualización:

La inestabilidad vuelve para el fin de semana en la Comunitat Valenciana que comienza con un pronóstico de lluvias fuertes y posibles tormentas en el interior de Castellón mientras las temperaturas máximas bajarán este viernes, subirán el sábado y volverán a bajar el domingo, sobre todo en la provincia de Valencia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este es el pronóstico para estos tres días:

  • Viernes: Cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas, con posibles brumas y bancos de niebla en el interior. En el interior de Castellón, nubosidad de evolución diurna con chubascos localmente fuertes y ocasionalmente tormentosos por la tarde, sin descartar que afecten a puntos del litoral de Castellón.Temperaturas en descenso o sin cambios, con viento flojo variable, predominando por la tarde el sur y sureste moderado en el litoral y flojo con intervalos de intensidad moderada en el resto.
  • Sábado: Cielo poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo por la tarde a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón, donde se esperan chubascos localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso, ligero en el litoral y más acusado en el interior, con viento flojo variable, tendiendo por la tarde a viento flojo ocasionalmente moderado, del sur y sureste en el litoral y del oeste en el interior.
  • Domingo: Intervalos nubosos con precipitaciones débiles, con temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso, localmente notable en Valencia. Viento de componente este, moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el resto.

Alicante ha sido la capital de provincia con temperaturas más altas.

  • Castellón: 29,9 y 20,5 grados
  • València: 31,3 y 21,6 grados
  • Alicante: 36,3 y 21,7 grados

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas