Las tormentas acompañarán al vaivén térmico este fin de semana en toda la Comunitat Valenciana

La inestabilidad vuelve para el fin de semana en la Comunitat Valenciana que comienza con un pronóstico de lluvias fuertes y posibles tormentas en el interior de Castellón mientras las temperaturas máximas bajarán este viernes, subirán el sábado y volverán a bajar el domingo, sobre todo en la provincia de Valencia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este es el pronóstico para estos tres días:

Viernes: Cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas, con posibles brumas y bancos de niebla en el interior. En el interior de Castellón, nubosidad de evolución diurna con chubascos localmente fuertes y ocasionalmente tormentosos por la tarde, sin descartar que afecten a puntos del litoral de Castellón.Temperaturas en descenso o sin cambios, con viento flojo variable, predominando por la tarde el sur y sureste moderado en el litoral y flojo con intervalos de intensidad moderada en el resto.

Sábado: Cielo poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo por la tarde a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón, donde se esperan chubascos localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso, ligero en el litoral y más acusado en el interior, con viento flojo variable, tendiendo por la tarde a viento flojo ocasionalmente moderado, del sur y sureste en el litoral y del oeste en el interior.

Domingo: Intervalos nubosos con precipitaciones débiles, con temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso, localmente notable en Valencia. Viento de componente este, moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el resto.

Alicante ha sido la capital de provincia con temperaturas más altas.