El tiempo en España para el fin de semana: ¿llegará el calor de verano?

La influencia de la borrasca Óscar, cuyo centro se sitúa este jueves frente a las costas de Lisboa, envía un frente frío que extenderá las precipitaciones por buena parte de la península. Con esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en aviso (riesgo) amarillo por lluvias y tormentas zonas de siete comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana.

Los avisos, de nivel amarillo afectan a A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra al completo, así como áreas de Albacete (Alcaraz y Segura); Asturias (oeste); Ávila y Salamanca (sur); Cáceres (norte); zonas de Cádiz, Córdoba, Sevilla y Jaén, en Andalucía; Toledo (valle del Tajo), y en el norte del interior de la provincia de Valencia. Las precipitaciones serán más intensas y generalizadas durante la tarde, cuando existe la probabilidad de que lleguen a ser localmente fuertes o persistentes en el noroeste peninsular, entorno del sistema Central y sistemas Béticos, y sin descartarse en el medio Ebro. La borrasca Óscar dejará de azotar Canarias como en los dos días anteriores. El archipiélago canario tendrá intervalos nubosos, con probables precipitaciones en las islas montañosas, que serán más débiles, dispersas y ocasionales que en días anteriores, y sin descartarlas en el resto de islas. El viento será flojo del oeste y noroeste.

Respecto a las temperaturas, las diurnas descenderán en el cuadrante suroeste peninsular y en Canarias, y en general ascenderán en el resto del país, en especial en el sureste peninsular, donde llegará a notable en zonas de interior; mientras las mínimas registrarán pocos cambios. Hará más calor en Zaragoza (32 grados), Lleida (31) y Bilbao y Murcia (30), mientras que suavizará sobre todo en Ávila (21), Burgos y Segovia (23), y Ceuta, León, Málaga, Salamanca y Soria (24), según la predicción de la Aemet recogida por Servimedia. El viento soplará flojo de componente este en Baleares, tercio este peninsular y valle del Ebro. En el resto de la Península predominará la componente sur, en general con viento flojo, y algo más intenso en el tercio occidental, con intervalos de fuerte en el litoral oeste de Galicia.

Aunque el viernes la borrasca Óscar habrá perdiendo intensidad, no desparecerán las tormentas sobre todo por la tarde. Según informa el tiempo.es, las precipitaciones se extenderán por muchas zonas sobre todo del oeste peninsular. El riesgo será menor en las comunidades del Mediterráneo y también en Canarias, donde el temporal irá a menos. Las temperaturas irán aumentando y sumando grados a medida que vaya llegando aire mas templado desde el norte de África. "No se espera que sean muy altas pero si que se queden dentro de los valores normales para estas fechas", afirman desde la web meteorológica. Durante el fin de semana el mercurio conseguirá superar los 30 grados en las comarcas del Valle del Guadalquivir así como en algunas del Valle del Ebro. Las temperaturas diurnas también serán muy suaves en el Cantábrico oriental. Respecto a las mínimas, "en algunas capitales del sur y Mediterráneo podrían no bajar de los 20 grados".