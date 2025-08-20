Última previsión del tiempo: la AEMET alerta de lluvias y tormentas fuertes en estas zonas hasta el viernes

Una DANA centrada en Francia y el paso de una vaguada sobre la Península provocará inestabilidad durante los próximos días, con lluvias, tormentas y un descenso generalizado de las temperaturas. José Luis Camacho, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha avanzado que esta situación afectará especialmente al noroeste de la península y Baleares, donde las precipitaciones podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo.

Avisos por tormentas en el noreste y Baleares

Según ha explicado el portavoz, el anticiclón en la mitad occidental y depresión sobre islas Baleares, ha sido nombrado como 'Lukas' por parte del Servicio Meteorológico italiano. Este miércoles, las tormentas más intensas se esperan en el Pirineo catalán y litorales de Cataluña y Comunidad de Valencia, así como en Baleares, donde hay avisos de nivel naranja por acumulaciones superiores a 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora. En el Cantábrico oriental, las lluvias serán persistentes, con tormentas ocasionales pudiendo acumular 40 l/m2 en 12 horas o 15 l/m2 en una hora. Las temperaturas descenderán de forma general, aunque seguirán siendo altas en el área mediterránea y Baleares.

El jueves, lluvias intensas

El jueves, la DANA continuará en el sur de Francia, con una pequeña vaguada afectando al tercio noreste y mar Balear. Durante la primera mitad del día se esperan chubascos y tormentas fuertes en litorales de Cataluña y probables chubascos y tormentas localmente muy fuertes en Baleares. En el Cantábrico oriental también se prevén cantidades abundantes de precipitación por lluvias persistentes localmente intensas.

Hay avisos de nivel naranja por tormentas y precipitaciones superiores a 50 l/m2 en una hora en las islas de Mallorca y Menorca; así como posibilidad de acumulaciones superiores a 40 l/m2 en 12 horas en áreas de Guipúzcoa y vertiente cantábrica de Navarra. En el resto del país, el tiempo será más estable, aunque con desarrollo de nubosidad de evolución dispersa durante la tarde en la mitad norte, tercio este y zona centro.

Viernes: mejora parcial del tiempo

Para el viernes, la DANA se aleja hacia Europa central, pero una última onda afectará a Cataluña y Baleares, si bien la dorsal atlántica ganará terreno a lo largo del día para terminar afectando a todo el territorio con la posible excepción de Baleares.

Por este motivo, habrá tendencia a una situación de estabilidad en el oeste peninsular con entrada de aire húmedo en el norte que dejará nubosidad baja en el entorno del Cantábrico, lluvias débiles y bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas altas del interior. Además, se espera nubosidad baja matinal en el sureste peninsular más persistente en litoral norte de Alborán con bancos de niebla en la costa y durante la madrugada se repetirá la convección en el mar Balear con probables chubascos y tormenta en litorales de Cataluña y zonas próximas y en Baleares. En el resto, estará poco nuboso o despejado y por la tarde se espera nubosidad de evolución más abundante en el tercio este y Baleares con probables chubascos acompañados de tormenta.

Suben las temperaturas

Las temperaturas máximas experimentarán bajarán en la fachada mediterránea y Baleares, mientras que subirán en el resto, especialmente en el suroeste, donde se podrían superar los 35ºC en depresiones del suroeste. Las mínimas, descenderán en zonas del Cantábrico y del valle del Ebro, y subirán en el resto, sobre todo en zonas del oeste de la meseta sur. No bajará de 20 en Canarias, área mediterránea y depresiones del suroeste peninsular.

Nuevo cambio de tiempo

El sábado se impondrá la estabilidad, con cielos despejados o poco nubosos y aumento de temperaturas sobre todo diurnas. El domingo, sin embargo, podría producirse un nuevo cambio de tiempo con entrada de sistemas atlánticos que pueden traer "ansiadas precipitaciones a la mitad oeste peninsular".