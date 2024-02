Así son las listas del PP para las elecciones gallegas del 18F

Estas no son unas elecciones más. No, al menos, para Alfonso Rueda, que después de media vida al servicio de Galicia se examina ahora por primera vez. Porque uno no se somete al verdadero examen de las urnas hasta que su cara no figura en el cartel. Eso, aunque hayas sido jefe de gabinete de la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, director general de Administración Local, secretario general del PP gallego, o vicepresidente de la Xunta durante más de una década.

Ahora todo es diferente. Ahora Alfonso Rueda aspira a revalidar la presidencia, ese puesto al que llegó sustituyendo a Núñez Feijóo cuando la crisis popular de Madrid cambió los tiempos y la estrategia.

Para ello, ha acometido la renovación necesaria que todo cambio lleva aparejada: un 62% de nombres nuevos, hasta 52 personas que se unen al escenario político gallego.

El propio Rueda encabeza la lista por Pontevedra, seguido por Diego Calvo en A Coruña, Elena Candia en Lugo y Elena Rivo en Ourense. Además, todos los conselleiros del último gobierno ocupan puestos destacados en las listas, como Ángeles Vázquez, Ethel Vázquez, Fabiola García, Miguel Corgos y María Jesús Lorenzana en A Coruña, Alfonso Villares en Lugo, José González en Ourense, o Román Rodríguez y Julio García Comesaña en Pontevedra.

Unas listas que cuentan también con la presencia de siete altos cargos de la Xunta durante el último mandato: Antonio Rodríguez Miranda, Xosé Merelles Remy, Gonzalo Trenor López, Martina Aneiros Barros, Javier Arias Fouz, Gabriel Alén Castro y Silvestre José Balseiros Guinarte.

Entre los movimientos más destacados figuran la inclusión de Paula Prado, secretaria general del PPdeG, como número dos por A Coruña, y del portavoz municipal del PP en Santiago, Borja Verea, como número cinco en la misma provincia.

En Pontevedra, la empresaria Patricia García ocupa el puesto número dos, por detrás del propio Rueda, mientras que el portavoz parlamentario del partido, Alberto Pazos, figura en el sexto lugar. Y en Ourense, Patricia Núñez, la nueva presidenta local del partido, y Miguel Santalices, actual presidente del Parlamento de Galicia, ocupan lugares destacados.

Una amalgama de renovación y experiencia de gobierno con el Partido Popular aspira a conseguir lo que nadie ha hecho: obtener una quinta mayoría absoluta. Esta vez con Alfonso Rueda a la cabeza.

A Coruña

1. Diego Calvo Pouso

2. Paula Prado del Río

3. María Ángeles Vázquez Mejuto

4. Martina Aneiros Barros

5. Borja Verea Fraiz

6. Ethel María Vázquez Mourelle

7. Fabiola García Martínez

8. Miguel Corgos López Prado

9. María Jesús Lorenzana Somoza

10. Gonzalo Trenor López

11. Roberto Rodríguez Martínez

12. Carmen María Pomar Tojo

13. Rubén Lorenzo Gómez

14. Paula Mouzo Mas

15. Cecilia Vázquez Suárez

16. Ángel Rodríguez Conde

17. Pablo Javier Prieto Perille

18. Jesús María Fernández Rosende

19. María Magdalena Pérez Millares

20. María Nazaret Cendán Gayoso

21. Jesús Ángel Picallo Santos

22. Daniel Alejandro Remuiñán Graña

23. David Manuel Neira Sieira

24. Sandra Vilela Riveiro

5. María José Carreira García

Suplentes

1. Rogelio Lema Mougán

2. Noelia Santos Pose

3. Fernando Vilaboy Ledo

Lugo

1. María Elena Candia López

2. Javier Arias Fouz

3. Alfonso Villares Bermúdez

4. Cristina Sanz Arias

5. José Manuel Mato Díaz

6. Raquel Arias Rodríguez

7. José Manuel Balseiro Orol

8. Enrique Barreiro Sánchez

9. María Encarnación Amigo Díaz

10. Nicole Grueira Fernández

11. Katherinie Varela Fernández

12. José Luís Novo Teijeiro

13. María Alicia López Rodríguez

14. Pablo Figueiras Reguera

Suplentes

1. Aurora Aida Goas Castro

2. José Fernández Carrete

3. Miguel Ángel Fernández González

4. Saray Ventura Fernández

5. Verónica Soto Piñeiroa

Ourense

1. Elena Rivo López

2. María Victoria Núñez López

3. José González Vázquez

4. Miguel Ángel Santalices Vieira

5. Gabriel Alén Castro

6. Noelia Pérez López

7. Antonio Rodríguez Miranda

8. María Sol Díaz Mouteira

9. Argimiro Marnotes Fernández

10. José Luis Ferro Iglesias

11. José Manuel Merelles Remy

12. Víctor Manuel Baladrón Lamas

13. Cristina Campero Dorado

14. Ana Méndez Gil

Suplentes

1. Juan Manuel Casares Gándara

2. Miguel Ángel Viso Diéguez

3. María Carmen Conde Lorenzo

4. Manuel Alexandre Novoa González

5. Noelia Quintana Espinoso

Pontevedra

1. Alfonso Rueda Valenzuela

2. Patricia García González

3. María Martínez Allegue

4. Román Rodríguez González

5. Julio García Comesaña

6. José Alberto Pazos Couñago

7. Raúl Santamaría González

8. Marta Mariño Regueiro

9. María Dolores Hermelo Piñeiro

10. María Deza Martínez

11. Silvestre José Balseiros Guinarte

12. Miguel Fidalgo Iglesias

13. María Raquel Plana Pintos

14. María Felisa Rodríguez Carrera

15. Manuel Santos Costa

16. Moisés Rodríguez Pérez

17. Fernando Pérez Domínguez

18. Ana Cristina Pérez Cabaleiro

19. Ana María Iglesias Rodríguez

20. Alfonso Vázquez Reboredo

21. Iria María Charlín Pereira

22. Guillermo Juncal Peñas

Suplentes

1. Cándido Muíños Balea

2. Sonia Baqueiro Abal

3. Gonzalo Louzao Dono

4. Ana Belén Rodríguez Pino

5. Nerea Porto Dopazo