Quién es Alvise Pérez, el líder de 'Se acabó la fiesta', la gran sorpresa de las elecciones europeas 2024

'Se acabó la fiesta', la nueva formación política liderada por Luis Pérez Fernández, conocido en redes sociales como Alvise Pérez, se ha presentado como una alternativa a las 34 candidaturas españolas que aspiran a obtener representación en el Parlamento Europeo.

Aunque Alvise Pérez ha ido ganado popularidad en redes sociales en estos últimos meses, -actualmente cuenta con 880 mil seguidores en Instagram-, todavía hay quienes desconocen este nuevo perfil político.

¿Quién es Alvise Pérez?

Luis Pérez Fernández, escogió el alias Alvise Pérez en honor al personaje de una novela del filósofo Agostino Nifo del siglo XV. Se trata de un sevillano de 34 años que se autodefine como un "analfabeto académico" al no haber logrado culminar sus estudios en Ciencias Políticas.

Sin embargo, su etapa universitaria le sirvió para involucrarse en la política, llegando a afiliarse como voluntario de Unión Progreso y Democracia (UPyD), un partido fundado con el objetivo de romper el bipartidismo.

Tras el fracaso de UPyD, el sevillano decidió unirse a Ciudadanos donde fue nombrado en 2017 jefe de gabinete de la formación naranja en las Cortes Valencianas. Después del fracaso electoral de Ciudadanos en 2019, y un intento fracasado de acercamiento con VOX, Alvise Pérez comenzó a trabajar de manera independiente en Internet, compartiendo contenido en redes sociales.

Se autodenomina analista y consultor político. Su popularidad ha ido aumentado en los últimos años a medida que se hacía con seguidores en sus redes sociales, en las que difunde información crítica sobre diversos partidos políticos. Además, ha convocado manifestaciones, como las realizadas frente a la sede del Partido Socialista en Ferraz.

En estas elecciones europeas se esperan resultados sorprendentes por parte de su candidatura, llegando incluso a situarse como la quinta fuerza más votada en España, según estudios anteriores del CIS. Sin embargo, no será hasta las once de la noche con el cierre los colegios en Italia, cuando se conozca el impacto real de Alvise en el panorama político actual.

¿Cuál es la propuesta electoral de 'Se acabó la fiesta'?

La nueva formación se describe en su página oficial como un grupo de "ardillas y simpatizantes". 'Se acabó la fiesta' se posiciona con una ideología antipartitocrática y anticorrupción, manteniendo una postura crítica hacia el sistema político tradicional en España, al que consideran "ineficiente y corrupto".

Su página web, inicialmente creada para recolectar las firmas necesarias para poder presentarse a las europeas, ha servido para reclutar apoderados y representantes provinciales. Y a pesar de que no cuenta con un programa electoral al uso, su propuesta se puede definir en cuatro pilares clave a partir de las declaraciones del candidato en sus redes sociales y en sus apariciones públicas:

Lucha contra la corrupcion: Pérez se ha comprometido a denunciar y llevar ante la justicia los casos de corrupción política, con el objetivo de eliminar a los corruptos del sistema político español y europeo. Esta es su principal propuesta y la razón de ser de su partido.

Pérez se ha comprometido a denunciar y llevar ante la justicia los casos de corrupción política, con el objetivo de eliminar a los corruptos del sistema político español y europeo. Esta es su principal propuesta y la razón de ser de su partido. Reforma del sistema político actual: la formación propone reducir la influencia de los partidos políticos tradicionales para promover una democracia más directa y participativa. Además, plantean renegociar la relación de España con la Unión Europea y, si no se logran mejoras significativas, convocar un referéndum para considerar la salida de España de la UE.

la formación propone reducir la influencia de los partidos políticos tradicionales para promover una democracia más directa y participativa. Además, plantean renegociar la relación de España con la Unión Europea y, si no se logran mejoras significativas, convocar un referéndum para considerar la salida de España de la UE. Libertades y derechos: defiende la protección y promoción de la libertad de expresión, especialmente en los medios de comunicación y redes sociales. También presenta propuestas concretas para proteger a los menores y medidas severas contra la pedofilia.

defiende la protección y promoción de la libertad de expresión, especialmente en los medios de comunicación y redes sociales. También presenta propuestas concretas para proteger a los menores y medidas severas contra la pedofilia. Reforma del Estado: el partido de Pérez propone una reducción significativa del aparato estatal para lograr una administración menos burocrática y más eficiente. Esto incluye una reestructuración del Estado para optimizar los recursos públicos.

'Se acabó la fiesta' se posiciona como una alternativa a los partidos tradicionales, con un enfoque innovador y no convencional que desafía las estructuras establecidas. Su mensaje de transparencia política y de implicación directa de los ciudadanos en el proceso democrático está atrayendo a un electorado joven y descontento.

Alvise, durante la entrevista con LA RAZÓN Alberto R. Roldán

Las promesas de Alvise

Pérez ha hecho varias promesas a sus potenciales votantes. Se compromete a "luchar con todas sus fuerzas contra el sistema criminal" de la política y ha anunciado que "sorteará el 100% de su sueldo" como eurodiputado "entre todos los españoles que lean su boletín informativo (newsletter)". Afirma que serán más de 2 millones de euros a repartir. Pérez planea usar todo ese dinero "para hacer lobby y financiar a la gente que lo siga, aumentando su base de lectores", según anunció en una entrevista con Periodista Digital.

En la misma entrevista, dejó claro que, aunque consiga representación en el Parlamento Europeo, no vivirá en Bruselas, a la que describió como "un país fallido donde sólo hay islamistas, inseguridad y violaciones".

Además, no oculta que formó esta agrupación política para obtener un escaño y asegurarse el aforamiento, protegiéndose así jurídicamente ante las numerosas denuncias que recibe. En este sentido, insiste en que no tiene ninguna sentencia judicial en su contra, aunque no suele publicar estas decisiones. En algunos fallos que han salido a la luz, se puede comprobar que los tribunales consideran que la libertad de expresión ampara las acusaciones falsas y no contrastadas que el comunicador lanza contra personajes públicos.