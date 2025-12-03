¿Cuánto cobrarán los ciudadanos a los que les haya tocado mesa electoral en Extremadura?

21 de diciembre de 2025. Esta es la fecha más importante que tienen en el calendario todos los extremeños con derecho a voto. El penúltimo domingo del año será el día en el que los habitantes de esa comunidad autónoma deberán acudir a las urnas para votar en la convocatoria extraordinaria de las Elecciones de Extremadura.

El adelanto se debió principalmente a que los presupuestos de cara al año que viene presentados por la presidenta de la Junta, María Guardiola, no fueron aprobados por los partidos de la oposición (PSOE y Vox). "No entendemos por qué se frena la posibilidad de aprobar los mejores presupuestos de la historia en la región", declaró la dirigente del PP en una comparecencia. Por ello, era tal la situación "de bloqueo e irresponsabilidad de la oposición", se vio con buenos ojos el hecho de dejar en manos de los extremeños la decisión del futuro político de la región. Se estima que votarán unas 900.000 personas.

¿Cuáles son las diferencias entre las Juntas Electorales Provinciales y de Zona?

Aparte de escoger al candidato perfecto, a algunos ciudadanos les surgirá la posibilidad de que les convoquen para formar parte de una mesa electoral. Aquí, las Juntas Electorales Provinciales y de Zona juegan un rol imprescindible, ya que tienen el objetivo principal de que las elecciones se lleven a cabo de la mejor manera posible. Como su propio nombre indica, la primera tiene responsabilidad a nivel provincial (Cáceres y Badajoz) y la segunda tiene un rango todavía más específico, el de los municipios.

Ambas tienen competencias similares pero con varios matices que demuestran su diferencia, sobre todo en el campo de actuación. En cuanto a la Junta Electoral Provincial, deberá proclamar las candidaturas a las elecciones y llevar a cabo el escrutinio general. Por su parte, la Junta Electoral de Zona está obligada a la realización del escrutinio en los propios municipios, a la resolución de las quejas, reclamaciones y recursos relacionados con las elecciones en su territorio y a la ejecución de la potestad disciplinaria y la corrección de infracciones.

A su vez, las juntas provinciales han sido las encargadas de desarrollar los sorteos que escogen a los miembros que compondrán las mesas, las cuales quedaron constituidas el pasado 24 de noviembre. Por su parte, los listados oficiales quedará publicados por cada ayuntamiento a partir del próximo 11 de diciembre.

¿Cuánto voy a cobrar si me toca mesa electoral?

La Junta de Extremadura aprobó una nueva actualización en relación a las compensaciones económicas, recogidas en el Decreto 31/2003, de 25 de marzo, destinadas a aquellas personas que ofrecerán sus servicios durante el próximo proceso electoral. Según la publicación realizada por el Diario Oficial de Extremadura (DOE), "el importe que resulta de aplicar el incremento que han experimentado las retribuciones en el sector público, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa estatal de carácter básico para los años 2024 a 2025".

A continuación, se va a presentar una serie de listados con las gratificaciones que recibirán los miembros de cada mesa según el DOE:

Miembros de la Junta Electoral de Extremadura:

Presidente: 3.848,46 euros .

. Vocales: 1.649,34 euros .

. Secretario: 3.298,68 euros.

Miembros de las Juntas Electorales Provinciales:

Presidente: 3.474,99 euros .

. Vocales judiciales y delegados de la OCE: 1.488,84 euros .

. Vocales no judiciales: 794,27 euros .

. Secretario: 3.226,81 euros .

. Colaboradores: 60,10 euros.

Miembros de las Juntas Electorales de Zona:

Presidente: 2.978,57 euros .

. Vocales judiciales: 1.241,08 euros .

. Vocales no judiciales: 695 euros .

. Secretarios: 2.730,37 euros .

. Colaboradores: 60,10 euros.

Para consultar el resto de las gratificaciones, los interesados deberán acceder al texto elaborado por el DOE.