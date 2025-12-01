Alberto Núñez Feijóo sobre las elecciones de Extremadura: "Ha sido el epicentro de la degradación sanchista"

El próximo 21 de diciembre Extremadura se verá sumergida en unas elecciones anticipadas. Tras la negativa por parte de la oposición (PSOE y Vox) a la propuesta de los presupuestos de 2026 liderada por la actual presidenta de la Junta, María Guardiola (PP), esta misma se vio obligada al adelanto de las urnas en la comunidad. Pese a que aseguró que se estaba viviendo "el mejor momento económico y social", la dirigente vio como mejor solución dejar el futuro "en manos de los extremeños".

Según las encuestas, el Partido Popular sería la primera fuerza votada por delante de la liderada por Miguel Ángel Gallardo (PSOE) o la de Óscar Fernández (Vox). Más abajo estaría la alianza entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, cuya máxima representación es Irene de Miguel.

Una situación muy divergente de opiniones

La decisión de unas elecciones extremeñas extraordinarias fue muy criticada. El principal oponente a María Guardiola, Miguel Ángel Gallardo, achacó a la popular que su decisión no tuvo nada que ver con el tema de los presupuestos, sino más bien que su figura política carecía de las cualidades necesarias para estar en el cargo y hacer de la comunidad un lugar mejor.

"Se confirmó lo que el Partido Socialista venía advirtiendo desde hace algún tiempo; Guardiola no quería presupuestos, lo que quería eran elecciones", declaró durante una rueda de prensa el candidato socialista. A su vez, insistió en la idea de que "en realidad no se adelantan las elecciones por falta de presupuesto, sino que se adelantan por falta de liderazgo".

"se votará lo que conviene a la gente o lo que conviene a Sánchez"

Por otro lado, el que sí que apoya y cree en la reelección de Guardiola es el actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Según su parecer, aseguró que el próximo 21 de diciembre se escogerá entre "la política que funciona o la política de conveniencia; se votará afianzar el cambio o la pinza anti cambio; y se votará lo que conviene a la gente o lo que conviene a Sánchez".

Hablando más de su partido, el líder de la oposición en el Gobierno de España enfatizó en que "el único partido que se presenta a las elecciones pensando en Extremadura es el Partido Popular"; y en cuanto a la principal candidata, según las encuestas, Feijóo aclaró que "es la mejor presidenta para Extremadura, es la presidenta del cambio y a la que Extremadura va a dar una victoria histórica. Estoy absolutamente convencido".

"Ha elegido dar la cara y ha demostrado que gobernar no es resistir, sino responder"

La contraparte de esa falta de liderazgo que le achacó Gallardo a Guardiola fueron las palabras del presidente del PP. "Extremadura ha sido el epicentro de la degradación sanchista. Ahora será la primera piedra de la restauración, la dignidad y la alternativa que representa el Partido Popular", ha contraargumentado Núñez Feijóo.

Por ello, esa decisión del adelantamiento electoral ha sido "coherente y responsable", ya que "ha elegido dar la cara y ha demostrado que gobernar no es resistir, sino responder". En relación a la actual situación que está sufriendo el Gobierno de España, destacó que "hay quien se aferra a la poltrona -no son palabras mías sino de los socios de Sánchez- y hay quien, como ella, queremos gobernar para la gente con el apoyo de la gente".