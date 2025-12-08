El regionalismo extremeño aspira a tener grupo propio diez años después

El regionalismo extremeño llega al 21 de diciembre con el anhelo histórico de volver a la Asamblea regional con grupo político propio diez años después, algo que no ocurre desde 2013 cuando PREX-CREX decidió romper con el PSOE, con quien concurrió en 2011, y seguir en solitario hasta 2015.

No obstante, hay que remontarse a las elecciones de 1995 para que una formación regionalista lograse representación en solitario y fue con la coalición PREX-CREX-Extremadura Unida, puesto que a partir de entonces, aunque tuvieron escaños, fueron en listas de coalición con PSOE, PP y Podemos.

Este 21D la opción regionalista también se presenta con una fragmentación mayor de la deseada, aunque la coalición Juntos X Extremadura-Levanta, que une a Juntos X Extremadura, Levanta y Cáceres Viva, considera que es posible lograr el 5 % de votos necesarios para entrar en la Cámara regional.

En los últimos comicios, las tres formaciones que ahora van en coalición sumaron 23.355 votos, lo que se tradujo en un 3,6 %. De esta coalición forma parte uno de los históricos de los partidos regionalistas extremeños, como es el abogado cacereño Estanislao Martín, que fue diputado entre 2007 y 2011, dentro de la lista PSOE-Regionalistas.

Como cabeza de lista por Cáceres y candidato a la Presidencia de la Junta va Raúl González, mientras que por la provincia de Badajoz han sumado a Fernando Baselga, candidato en los comicios de 2023 por Ciudadanos.

Votos decisivos de otras formaciones

Sin embargo, de esta apuesta se han desvinculado otros partidos, cuyos votos, quién sabe, pueden ser decisivos para alcanzar el deseado 5%, como Extremeñistas, que considera que esa coalición es "política y éticamente indistinguible de los partidos estatales a los que dice oponerse".

Además, a los comicios del 21 de diciembre concurrirán otras tres formaciones de corte regionalista: Una Extremadura Digna, Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura y Extremadura Unida, que solo se presenta en Cáceres y que ha escogido como cabeza de lista a Pedro Cañada, su histórico dirigente, con 89 años.

Cañada fue durante los primeros años de la autonomía, allá por 1983, la 'voz' del regionalismo extremeño, cuando la formación que lideraba llegó a conseguir seis diputados, una presencia que, poco a poco se fue diluyendo, hasta quedar reducido en la legislatura 1995-1999 a una sola, la suya.

Pese a tener un solo diputado, permitió con su voto y el apoyo del Partido Democrático de la Nueva Izquierda, que el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en minoría en aquella legislatura, sacase adelante los presupuestos de 1998.

Sin representación parlamentaria

Con estos "movimientos" se llegaría a las elecciones de 1999, donde la Coalición Extremeña, formada en esa ocasión por PREX-CREX (no aparecía Extremadura Unida por discrepancias internas), ya no obtuvo representación.

A partir de entonces, su presencia ha respondido a acuerdos, como en las elecciones de 2003 y 2007, cuando PREX-CREX se unió al PSOE y logró dos y tres diputados respectivamente, y Extremadura Unida uno, tras su acuerdo con el PP.

En las elecciones de 2011, Extremadura Unida logró de nuevo un diputado por ese acuerdo y PREX-CREX dos, que en 2013 decidieron abandonar la coalición con el PSOE y constituyeron uno propio, que incluso apoyó los presupuestos del popular José Antonio Monago.

La última representante de una formación regionalista en la Asamblea de Extremadura fue Lorena Rodríguez Lucero, de Extremeños, que estuvo en la legislatura 2015-2019 al ir en coalición con Podemos e Izquierda Unida.