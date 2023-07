Feijóo impulsará un proyecto de ley para que condenados por terrorismo no puedan ir en listas

Como cada 13 de julio los populares han vuelto a recordar a Miguel Ángel Blanco el joven concejal del PP que tenía un sueño para Ermua: "Construir un polideportivo" y, ese sueño, "le costó la vida". Su recuerdo es hoy "el faro" que guía a los jóvenes del PP vasco.

A diez días de la campaña electoral del 23J, y coincidiendo con el 26 aniversario de su fallecimiento -tras el secuestro y asesinato- el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo recordó que con Miguel Ángel Blanco "el terrorismo llegó a una de las cotas de infamia". "Era un objetivo fácil" y, mientras el edil de Ermua empleaba la palabra "sus asesinos solo sabían expresarse con las armas". Por ello aseguró que "el presente y el futuro de España no puede estar impuesto por quienes planificaron, ejecutaron o aplaudieron crímenes como el de Miguel Ángel Blanco"; tampoco por quienes nunca se arrepintieron ni colaboraron en la resolución de tantos crímenes o dan cobijo a los asesinos".

Feijóo se comprometió en la plaza de Ermua a que utilizará todos los medios y pondrá a disposición del Estado de derecho para seguir investigando los 379 asesinatos de ETA que aún están sin resolver. También, aseguró que recoge en su programa electoral modificar el delito de homenaje y exaltación de terroristas, a sus organizaciones, al fin de impedir actos de humillación a las víctimas y someterá a consideración del Consejo de Estado un proyecto de ley para impedir que en las listas electorales puedan pertenecer a ellas personas condenadas por delito de terrorismo. "Es nuestra obligación y nuestra misión", dijo.

El líder del PP trasladó su recuerdo y solidaridad a todas las víctimas del terrorismo a las que "ni queremos ni podemos olvidar". "No queremos una memoria que nos divida sino que haga más fuerte la concordia entre los vascos y resto de españoles" y aseguró que "el Espíritu de Ermua es el mejor ejemplo de esa memoria que nos hace mejores".

Asimismo, destacó que la derrota de ETA se consiguió gracias a la fortaleza de la nación española, de la ley, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del pueblo español y "sobre todo de víctimas como Miguel Ángel Blanco".

"La democracia es fuerte cuando lo son los lazos que nos unen a sus ciudadanos y cuando sabe enfrentarse a sus enemigos. "Nuestra nación posee ambas virtudes", dijo porque "contamos con una memoria que nos une y sabemos que existen adversarios que lucharon y luchan por mirar la convivencia". Por ello, subrayó que "Miguel Ángel sigue aquí, testimonio de un tiempo terrible en el que hubo héroes como él y viles como sus asesinos. No hemos olvidado ni olvidaremos jamás" y, gracias a eso, apuntó Feijóo "no se ha ido para siempre". Porque "todo el PP de España defiende su Memoria". "No puedo aceptar, en ningún caso que, ni si quiera después de muerto le dejasen en paz", concluyó.

No vender la Memoria

Mari Mar Blanco recordó el asesinato de Miguel Ángel y ratificó las palabras de Carlos Iturgaiz cuando afirmó que "el PP es una víctima del terrorismo" porque "lo habéis sufrido y padecido". "Hemos sentido muy de cerca el miedo y la persecución de esos totalitarios y no habéis hecho otra cosa que consolidar las reivindicaciones de cada víctima del terrorismo". Agradeció el acto en recuerdo de su hermano, un homenaje que va en contra de "la operación de olvido e impunidad" que, apuntó, algunos intentan.

Miguel Ángel Blanco falleció un día como hoy tras soportar "la triste tortura de 48 horas" a la que le sometieron, mientras Otegi "pasaba un plácido día de playa celebrando el asesinato de mi hermano".

"Ni queremos, ni podemos olvidar" es el lema que este año lleva el acto en su recuerdo porque, "olvidar es adulterar el marco de convivencia que todos hemos construido". Entonces "exigimos la libertad de un joven inocente, por hartazgo. No podíamos soportar ni un día más la presión totalitaria en nuestras nucas".

En defensa de la memoria y "frente al olvido interesado" Mari Mar Blanco tildó de "anomalía" que los que no condenan ese asesinato sigan siendo decisivos en el Gobierno y reescriban la historia, incluso en el BOE con esa Ley de Memoria Democrática. "El espíritu de Ermua se ha difuminado. Se ha cedido a sus pretensiones de reescribir la historia, se ha trasladado a los de ETA a las prisiones vascas mientras mi hermano tuvo que ser enterrado en Orense". "Jamás pudimos pensar que quien nunca condenó el terrorismo tuviera que condicionar la política del Estado". "Banalizar el terror es agradecer a Bildu que ha hecho por los españoles más que el PP o que mi hermano. Eso si que es condenable. No todo vale en política" y defendió "que la memoria no se venda por cinco votos".

Sánchez, el candidato del PNV

Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz advirtió de que el candidato del PNV es Pedro Sánchez y el "sanchismo", como así se han encargado de subrayar desde dicho partido nacionalista. Hace 26 años la banda criminal ETA asesinaba al edil de Ermua donde "todo lo acontecido en el País Vasco es que unos nacionalistas quisieron aniquilarnos. Unos vascos eligieron ser asesinos mientras Miguel Ángel nunca quiso ser víctima. Unos son verdugos y otros son y fueron víctimas del terrorismo. No hay más relato veraz".

El presidente del PP vasco aseveró que "es el colmo" ver cómo Sánchez le da las prebendas a Otegi al tiempo que reivindicó a los populares vascos como víctimas del terrorismo y pidió que jamás se olvide que en el organigrama de Bildu hay "ilustres jefes de ETA como David Pla o Elena Beloki".

"Seguimos el ejemplo de Miguel Ángel que nos obliga a no olvidarle ni desistir".