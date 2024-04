Pello Otxandiano (EH Bildu) se niega a calificar a ETA como "banda terrorista" y lo reduce a "grupo armado"

El candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, ideólogo y principal artífice del giro experimentado por la izquierda abertzale en los últimos tiempos, ha encendido este martes la mecha de la polémica la negarse a calificar a ETA como banda terrorista. Lejos de eso, ha matizado que se trata de "un grupo armado" sobre el que se pueden tener "diversas consideraciones".

El aspirante a lehendakari ha dejado claro, en una entrevista en la Cadena Ser, que "se puede discutir sobre las consideraciones de qué es terrorismo y qué no lo es", y para muestra, ha argumentado, "los diferentes puntos de vista de lo que han supuesto los GAL o la violencia de Estado". Sin embargo, ha querido hacer un punto y aparte para señalar que la sociedad vasca ha avanzado mucho y tiene superados esos debates. Porque, en definitiva, en ese nuevo camino emprendido por la izquierda abertzale la cuestión principal es "diagnosticar cómo se superan los conflictos políticos".

Y en ese afán por marcar distancias con ETA y romper con la imagen agresiva y radical de la izquierda abertzale, Otxandiano se alegra de que ya no exista y sea posible avanzar en esa "memoria plural y colectiva que permita reconocer a las víctimas". En este punto, el candidato de EH Bildu ha admitido que se equivocaron y mucho en las listas configuradas en las últimas elecciones municipales. Las mismas en las que se incluyó a antiguos miembros de ETA. "Entendimos que incorporar a esas personas hería la sensibilidad de las víctimas, pero no fue una decisión deliberada. EH Bildu ha dado pasos y debe seguir dándolos. Aquello nunca debió haber ocurrido".

Pello Otxandiano (EH Bildu):



🗣️ "Hoy, felizmente, ETA no existe. Estamos mucho mejor como sociedad y como país"

pic.twitter.com/PZSg4vx83Z — La Razón (@larazon_es) April 16, 2024

Cerrarle la puerta a EH Bildu

Ya entrados en materia vasca y en las elecciones de este domingo 21, el candidato a lehendakari ha cargado contra los gobiernos PSE-PNV a los que acusa de ser "más reactivos que proactivos". No obstante ha lanzado un aviso a navegantes, a tenor de lo que dictan las diversas encuestas. "No hay que dar nada por hecho porque el mapa político va a cambiar sustancialmente. A partir del 21 de abril, nada será igual. La sociedad vasca demanda un cambio", ha manifestado el dirigente de EH Bildu, no sin antes criticar la política "desgastada" de socialistas y jetzales.

Hay que recordar que ambas formaciones han cerrado la puerta a un posible apoyo a EH Bildu, por lo que Otxandiano insiste en que "se vislumbra una pulsión de cambio. La política de EH Bildu está conectando cada vez con más capas sociales de la sociedad". Y con este nuevo horizonte político de fondo, lamenta que los socialistas, que siguen siendo llave de gobernabilidad, "estén perdiendo la posibilidad de jugar un rol más relevante en la política vasca". Además, señala la paradoja que se da entre los socialistas vascos y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Si bien el presidente del Gobierno se ha mostrado dispuesto a abordar un debate sobre la "articulación territorial, el modelo de Estado y el debate plurinacional", el PSE se muestra "reacio" a ello. Y en ese posible encaje del País Vasco dentro de España, Otxandiano apunta que es un "debate pendiente" del que no reniegan. " Yo soy independentista, pero en EH Bildu no todos somos así. En lo que sí estamos todos de acuerdo es en que somos una nación y tenemos derecho a decidir. Ese es el punto de encuentro. Ahora no planteamos la independencia, sino un status político que nos reconozca como nación y nos dé una bilateralidad efectiva con el Estado", ha matizado el candidato abertzale.

Ante la pregunta de si gobernarían con el PNV, asegura que el siguiente parlamento vasco será "mayoritariamente soberanista" y que hay que "salirse de los esquemas estatales". Y así, sin despejar la incógnita, Otxandiano deja caer que "no van a excluir a nadie que no sea la extrema derecha". Entre sus objetivos, "avanzar en políticas públicas" y tener "mayor cotas de soberanía".