El PNV pone en duda la credibilidad del PSE cuando niega que pactará con Bildu en el País Vasco

Las elecciones del País Vasco del 21 de abril (queda ya menos de un mes) albergan esencialmente dos posibles ganadores: PNV o Bildu. Si bien, ninguna de las dos formaciones va a lograr mayoría absoluta y, por tanto, necesitará del apoyo de otro partido y ahí es donde entra en juego el papel del PSE de Eneko Andueza. El candidato socialista ha negado que vaya a acordar con Bildu tras las elecciones, pero en el PNV no dan credibilidad al PSE tras el episodio de Patxi López en 2012, que fue lehendakari con los votos del PP pese a que en campaña dijo que no iba a pactar con los populares.

"Lo tengo que ver al día siguiente de las elecciones. Patxi López decía en campaña que nunca iba a haber acuerdo de coalición con el PP, pero se convirtió en lehendakari a pesar de que del PNV ganó las elecciones. Estas cosas, hasta que suceden hay que ver", ha señalado el portavoz del PNV en el Congreso Aitor Esteban en una entrevista en "Rtve". De esta manera, los nacionalistas vascos tratan de sembrar dudas sobre el PSE para tratar de movilizar a su electorado y concentrar el voto útil porque esa estrategia les permite agitar el miedo a Bildu.

De momento, hay mucha indecisión y, tal y como ha reconocido Esteban, todavía "no hay realmente un ambiente electoral". En todo caso, ha reconocido que ahora mismo el electorado de Bildu está más movilizado que el del PNV tras las últimas elecciones, donde hubo mucha abstención. "No es lo mismo que gobierne Bildu que el PNV. Nuestro modelo no es el de Bildu", ha señalado.

Esteban sí cree que hay una relación de "apoyo" entre PNV y PSE y lo "lógico" sería formar una coalición, pero sigue sin dar total credibilidad hasta después de las elecciones. "Las cosas hay que verlas cuando pasen y el propio Patxi López hizo lo que hizo, decir una cosa y hacer otra", ha recordado, antes de reconocer que "hubiera sido bueno" que se hubieran aprobado Presupuestos porque el PNV tenía casi un acuerdo cerrado con el Gobierno y había proyectos "interesantes" para el País Vasco.

A continuación, en "Rtve" también, ha estado la portavoz del PSOE Esther Peña y ha querido restar peso a la posibilidad de una coalición PSE-Bildu. "Nuestro candidato ha dicho con claridad que Bildu no es prioritario para nuestros posibles pactos futuros. El PSE es claro y firme, pero dejemos que las urnas hablan", ha señalado Peña, sin demasiada rotundidad, tampoco.

En este sentido, el PSE cuenta con el lastre de haber entregado Pamplona a Bildu en una moción de censura, lo que le resta credibilidad de cara a las elecciones del 21 de abril. Actualmente, las encuestas dan un empate técnico entre PNV y Bildu y el PSE se sitúa como decisivo para decantar la balanza. El Parlamento vasco reparte 75 escaños y la mayoría absoluta se sitúa en 38, pero tanto nacionalistas vascos como izquierda abertzale se quedan lejos de alcanzar esa cifra.