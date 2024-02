Las 4 palabras en las que coincidían Warren Buffet y Steve Jobs para tener éxito en los negocios

¿Cuánto hay de verdad y de mentira en los mensajes sobre seguir tu pasión? Seguramente exista un sesgo de superviviente que nos hace valorarlos especialmente cuando viene de personalidades reconocidas por todos. Pero cuando dos gigantes como Warren Buffett, considera por muchos como el mejor inversor de todos los tiempos, y Steve Jobs, cofundador de Apple, coinciden, también hay que darles su cuota de credibilidad.

Al final, en un mundo donde las opciones parecen infinitas y las decisiones a menudo se toman basadas en la seguridad económica o en lo que se espera de nosotros, encontrar aquello que nos hace mejores profesionales de verdad es complicado.

Warren Buffett y Steve Jobs, dos de las mentes más brillantes y exitosas de nuestros tiempos, creen que el secreto del éxito reside precisamente en esa búsqueda. Ambos compartieron un consejo que podría parecer simplista a primera vista, pero que encierra una profundidad y un valor incalculable: "Haz lo que amas".

“Haz lo que amas”

La idea de perseguir lo que uno ama no es nueva. Sin embargo, cuando figuras como Buffett y Jobs lo resaltan como el pilar de su éxito, merece una consideración especial.

Durante su famoso discurso de 1998 en la Universidad de Florida, Buffett amplió esta idea cuando dijo:

"Tengo un trabajo que me encanta, pero siempre he trabajado en un trabajo que me gustaba. Lo amaba también cuando pensaba que era una gran cosa ganar 1000 dólares. Te animo a que trabajes en empleos que te gusten".

El difunto Steve Jobs vivía según la misma filosofía, también expresada en esas cuatro sencillas palabras.

Como compartió en su discurso de graduación a la promoción de 2005 de Stanford, no siempre fue un paseo por entre pájaros cantando.

Jobs fundó Apple, pero las cosas no fueron bien al principio y acabó siendo expulsado de su propia empresa. Sin su pasión, no habría podido recuperarse.

En sus propias palabras:

"Estoy convencido de que lo único que me hizo seguir adelante fue que amaba lo que hacía. Tienes que encontrar lo que amas... Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo".

Ambos alcanzaron cimas inimaginables en sus respectivas carreras, no solo por su inteligencia o su capacidad para innovar, sino quizá también porque estaban impulsados por una pasión genuina.

¿Podemos comprar todo el pescado? Es posible que no. A fin de cuentas lo dicen dos personas que han triunfado sobremanera y no hace falta decir que haya otro gran número que han acabado arruinados siguiendo su pasión, pero también es verdad que no cabe duda de que si consigues encuadrar la pasión con la rentabilidad, todo puede ser mucho más sencillo.