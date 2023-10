La historia de Pavel Durov, el millonario CEO de Telegram perseguido por Putin

Es la alternativa a WhatsApp por excelencia. Telegram, la conocida app de chat, cuenta con muchas más funcionalidades que el chat verde de Meta, pero sigue estando bastante lejos en cuanto a usuarios: 2000 de WhatsApp frente a los 700 de Telegram. Lo que mucha gente no sabe es que Telegram es una aplicación de origen ruso y, en concreto, de alguien que a pesar de ser uno de los grandes genios tecnológicos del país tuvo que salir de él por discrepancias con el Kremlin.

Hablamos de Pavel Durov, cofundador y CEO de Telegram, una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo. Nacido en San Petersburgo en 1984, Durov procede de una familia de intelectuales y mostró un talento excepcional desde una edad temprana.

Su pasión por la programación y la tecnología lo llevó a estudiar en la Universidad Estatal de San Petersburgo y en Turín, donde trabaja su padre como doctor de filología. Allí se graduó con honores en 2006 en la misma carrera que su padre y pronto a empezar a arrancar ideas online junto con su hermano Nikolai, de formación técnica, cuatro años mayor que él y con el que ha cofundado sus mayores iniciativas.

Vkontakte, el Facebook ruso

Después de completar sus estudios, Durov se embarcó en un nuevo proyecto que sería enorme: la creación de una red social llamada Vkontakte (VK). El sitio, que se lanzó en 2006, rápidamente ganó popularidad en Rusia y se convirtió en una plataforma líder en el país. Su propuesta era una red social a lo Facebook pero con varias peculiaridades enfocadas en el público ruso. Por ello, Durov se convirtió en una figura prominente en el mundo empresarial y fue apodado el "Zuckerberg de Rusia".

Pero el éxito le trajo también problemas. A medida que Vkontakte ganaba más usuarios y relevancia, Durov comenzó a enfrentarse a la presión del Kremlin. En 2011, las autoridades rusas exigieron acceso a los datos de los usuarios de Vkontakte para vigilar las actividades de los disidentes políticos. Durov se negó a ceder ante estas demandas y se convirtió en un objetivo del gobierno.

Fortuna, exilio y nacimiento de Telegram

En 2014, la situación se volvió insostenible para Durov y decidió dejar Rusia y buscar refugio en otro lugar.

Los hermanos decidieron vender la empresa, aunque siempre hubo sospechas de que esta transacción fue promovida desde las altas esferas de Moscú. Techcrunch informó en ese momento que Pavel Durov tuvo que vender su participación del 12% a Ivan Tavrin, el CEO del importante operador de telefonía móvil ruso Megafon.

El segundo accionista más grande de la compañía telefónica era Alisher Usmanov, uno de los oligarcas más influyentes de Rusia, quien al parecer había estado presionando durante un tiempo para adquirir VK, debido a diversas controversias relacionadas con la censura y las críticas al Kremlin y Vladimir Putin.

Pavel, con un papel mucho más destacado que su hermano en el ámbito técnico, hizo una publicación en su propio perfil en la red social en ese momento.

Él publicó en su perfil que “debido a mi negativa pública la semana pasada, hoy he sido destituido de mi cargo como director general de VKontakte. Curiosamente, los accionistas no tuvieron el valor de hacerlo de manera directa, y me enteré de mi misterioso despido a través de la prensa... Así que hoy, VKontakte queda bajo el control total de Igor Sechin y Alisher Usmanov. Aunque era algo inevitable, parte de lo que se ha hecho ya no se puede revertir”.

De acuerdo con Pavel, su salida se debió a su negativa a proporcionar los datos de los usuarios de VK al gobierno ruso y a cerrar un grupo en la red social que estaba relacionado con el defensor de los derechos y líder de la oposición Alexei Navalny, histórico opositor a Putin.

Aquella venta le reportó el germen de su fortuna, hoy valorada en 11 000 millones de dólares. Tras salir de Rusia, los hermanos se establecieron en Dubai y fundaron Telegram.

El auge de Telegram

Telegram rápidamente ganó popularidad en todo el mundo y se convirtió en un competidor directo de otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp. La plataforma se ha destacado siempre por su enfoque en la privacidad, ofreciendo cifrado de extremo a extremo y la capacidad de enviar mensajes autodestructivos.

Al igual que en el pasado, Durov se encontró nuevamente en conflicto con el Kremlin. En 2018, Telegram fue prohibido en Rusia después de que Durov se negara a proporcionar acceso al gobierno a los datos de los usuarios. Esta prohibición generó protestas masivas en el país, lo que demuestra la popularidad y la importancia de Telegram para los ciudadanos rusos.

Desde su exilio en Dubai, Durov continúa liderando Telegram y expandiendo su alcance en todo el mundo. La ciudad le ofrece beneficios fiscales y una mayor libertad para operar su negocio. Durov ha utilizado su fortuna para apoyar causas benéficas, financiar Telegram que todavía está muy lejos de su rentabilidad .