¿Tienen los inversores vacaciones?

En el mundo de las startups, la búsqueda de financiación es un tema que nunca descansa. Pero, ¿se negocian nuevas rondas e inversiones durante los meses de verano? Hemos hablado con varios expertos para saber si quienes destinan su dinero o gestionan carteras se toman vacaciones durante las semanas más estivales o si, como los emprendedores, tampoco acaban desconectando del todo.

Desconexión necesaria

Para algunos de estos expertos, el verano es un período de reflexión y descanso. Diego Camilleri, fundador de Lanai, destaca que “es saludable que los emprendedores se tomen un tiempo para cargar las pilas durante el verano”. A pesar de la disminución en la actividad, Camilleri asegura que “algunos de los proyectos más exitosos en los que hemos invertido han sido compañías con las que comenzamos conversaciones durante el verano”.

Mientras, Verónica Trapa, General Partner en Swanlaab Venture Factory, asegura que aunque julio es un mes intenso con muchos cierres y trabajo debido al conocimiento del parón estival por parte de las start-ups, agosto se posiciona como una oportunidad para “conversaciones con founders más estratégicas”.

Verónica Trapa, General Partner en Swanlaab Venture Factory Swanlaab Venture Factory

Por su parte, Victoria Majadas, presidenta de BIGBAN Inversores Privados, expresa su esperanza de que los inversores se tomen sus mereceidas vacaciones como cualquier trabajador y considera que “el verano es la fecha lógica para bajar un poquito la actividad”.

Para José del Barrio, Socio Fundador de Samaipata, es importante destacar la importancia del equilibrio entre vida personal y profesional. “Mantener un equilibrio saludable entre la vida personal y profesional es crucial para cuidar de la salud mental”, subraya, al tiempo que comparte que, a nivel personal, durante este tiempo se dedica a leer sobre tendencias y tecnologías emergentes.

José del Barrio, Socio Fundador de Samaipata Samaipata

Pero, tal y como subraya Jorge Dobón, Founder & Managing Partner at Demium, no todos los inversores reducen su actividad en verano. “Nosotros, en Demium, seguimos desplegando nuestro capital durante el verano. Sin ir más lejos, el año pasado aprobamos 3 inversiones en los comités de inversión de los meses de julio y agosto. Y este año ya tenemos varias sesiones planificadas para el mes de agosto para conocer algunas de las buenas oportunidades que estamos conociendo”.

¿Cerrado por vacaciones?

Sin embargo, la realidad muchas veces se impone y hace que ninguno de los dos lados del emprendimiento (startup y venture capital) puedan echar el cierre estas semanas de canícula.

Jorge Dobón, Founder & Managing Partner at Demium, asegura que “se ha convertido en un mantra que agosto no es un mes hábil para los emprendedores que están en búsqueda de inversión, y esto no es del todo cierto”. Aunque reconoce que cuesta recibir respuestas de inversores porque hay menos actividad en los fondos, “esto no significa que en agosto un founder no pueda seguir trabajando su estrategia de fundraising”.

Jorge Dobón, Founder & Managing Partner at Demium Demium

No en vano, “levantar capital no consiste únicamente en tener reuniones con inversores”, sino que hay mucho trabajo y preparación detrás. “En primer lugar, como founder tendrás que seguir mejorando y afinando las métricas claves de tu negocio que te faciliten atraer el interés de los inversores; tu negocio no se irá de vacaciones. Y, en segundo lugar, la preparación de los materiales que presentarás a tus potenciales inversores no debería estar condicionada al mes del año. Si en verano sientes que la actividad de los inversores se reduce, aprovecha la ocasión para trabajar, revisar y mejorar tu data room de inversión. Posiblemente sea la época del año en la que más tiempo podrás tener para trabajar tus materiales”, destaca.

Diego Camilleri, fundador de Lanai, sostiene que “hay ocasiones en las que una startup tiene una ronda abierta por necesidad, ya que no tiene una situación de caja cómoda, y en ese caso no es una opción dejar de buscar financiación durante el verano”. Aunque reconoce que el verano puede ser un buen momento para comenzar conversaciones con potenciales inversores, también advierte que “un inversor siempre debería adaptarse a las necesidades de un emprendedor, así que en la mayor parte de los fondos siempre habrá alguien disponible para hablar con un buen equipo emprendedor”.

Diego Camilleri, fundador de Lanai Lanai

Por su parte, Verónica Trapa, General Partner en Swanlaab Venture Factory, considera que agosto “no es el mejor momento para abrir nuevas conversaciones o contactos, porque lo más normal es que no obtengas mucha respuesta y atención”. Sin embargo, ve este mes como una oportunidad para prepararse para un proceso de fundraising eficiente.

Victoria Majadas, presidenta de BIGBAN Inversores Privados, coincide en que agosto “debe ser la peor época del año para buscar financiación”. Aunque recuerda que “históricamente agosto ha sido un mes flojo en cuanto a las cifras de inversión que se cierran en este periodo, aunque haberlas, haylas”.

Finalmente, José del Barrio, Socio Fundador de Samaipata, aconseja que “para levantar capital de forma exitosa es fundamental, por un lado, imprimir inercia al proceso y las conversaciones con inversores, y por otro, mantener buen ritmo comercial para mostrar a los inversores”.

Así pues, aunque el verano puede parecer que no es el mejor momento para que las startups busquen financiación, lo cierto es que también puede ser una oportunidad para prepararse y planificar el futuro. Como sentencia Camilleri, “la clave para afrontar las vacaciones es planificar bien durante todo el año”. Y como concluye del Barrio, “es buen momento para dedicar tiempo a los asuntos importantes que a menudo son desplazados por los asuntos urgentes en la vorágine del día a día”.