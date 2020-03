Encuesta NC Report: Supenso al gobierno y certeza de recesión

A estas alturas, con al menos 6.528 muertes provocadas por la pandemia de coronavirus desde que Sanidad empezó a registrar estas cifras, nadie duda de la gravedad de la crisis sanitaria que está golpeando al país. La mayoría de la población considera que el Gobierno minimizó las consecuencias de la propagación del Covid-19, actuando mal y tarde para reducir los contagios entre la población y evitar que España sea el cuarto país con más infectados del mundo. Además una amplia mayoría considera que estamos a la puerta de una crisis económica sin precedentes que tendrá consecuencias catastróficas en el mercado laboral.

Un 89,7%, es decir casi 9 de cada diez de los participantes en el estudio demoscópico encargado por LA RAZÓN a NC Report está seguro de que una vez que recuperemos el ritmo normal de la actividad tanto social como económica, el país caerá en otro «crack» económico. El porcentaje se eleva hasta el 92,4% entre los encuestados de entre 18 y 34 años, es decir los jóvenes que crecieron con la palabras crisis y precarización del empleo cosidas a su existencia. El porcentaje de encuestados que opina que evitaremos otro freno económico es de solo el 6,3%. Inevitablemente el empeoramiento económico asusta a una parte de los encuestados, que teme perder su trabajo. Casi cuatro de cada diez confiesa tener miedo a quedarse sin ocupación, un porcentaje que se eleva hasta casi la mitad entre los encuestados de más de 55 años. Es decir el colectivo que más sufrió las consecuencias de la crisis de 2008.

Son amplia mayoría también los que piensan que se está actuando sin previsión. Un 80,7 %, es decir ocho de cada diez, cree que se están tomando las medidas contra el temido virus demasiado tarde, porcentaje que se eleva hasta un 85%,entre los encuestados con edades entre 18 y 34 años, es decir los que han nacido en plena democracia y bajo el estado del bienestar y que ahora, por primera vez, ven arrebatada su libertad y derechos como consecuencia de las medidas de confinamiento decretadas por el estado de alarma. Solo un 14,7% de la población de los españoles cree que el tiempo de respuesta del Ejecutivo es el correcto. Es más, casi siete de cada ocho considera que el Gobierno no tomó las medidas necesarias para luchar contra la pandemia, siendo los jóvenes de los más críticos. Solo un 24,5% bendice al Ejecutivo.

El estudio de NC Report constó de 800 entrevistas telefónicas a españoles mayores de edad residentes en 68 municipios diseminados por las 17 comunidades autónomas. Las entrevistas se realizaron desde el miércoles 25 al 28 de marzo, es decir, después de que se aprobara la ampliación del estado de alarma hasta el 12 de abril con el amplio apoyo de todas las fuerzas políticas de la Cámara excepto la abstención de ERC, Junts, Bildu y la CUP. En este sentido, la mayoría califica de buena o muy buena la respuesta de la oposición ya que tanto Partido Popular, Ciudadanos y Vox han tendido la mano a Sánchez para actuar conjuntamente y unidos en la respuesta a esta crisis sanitaria. No obstante, el 65,5% de los participantes son partidarios de que la oposición sea más dura. Por otro lado, para el 69,9% existe descoordinación entre las distintas administraciones, pese a que el Gobierno asumió el mando único en todo el territorio.

El estudio también contiene una pregunta relacionada con la manifestación del 8-M que se celebró en Madrid y provocó críticas entre los socios europeos. Mientras Francia y Alemania prohibían las concentraciones de más de 1.000 personas, las autoridades españolas hicieron todo lo contrario e incluso animaron a la participación en la manifestación. El 77,5%, casi 8 de cada diez encuestados, cree que fue un error permitir la marcha, porcentaje que se eleva hasta el 82,1% entre los mayores de 55 años. Solo el 18,8% cree que fue correcta su celebración.

A la vista de lo que estamos viendo en Italia y, dado que el Ejecutivo de Sánchez sigue a pies puntillas la estela del país transalpino, una mayoría acusada del 88,2% está convencida de que se prorrogará el estado de alarma. Además, más de la mitad está a favor de que se confinen comunidades autónomas y casi todos los encuestados –el 94,7%– confiesa respetar al cien por cien el confinamiento.

El avance del virus ha llegado prácticamente a todos los rincones de España y ya casi no hay nadie que no tenga un familiar o un conocido contagiado con el virus. El 66,4% asegura conocer a alguien infectado por coronavirus, porcentaje que se eleva hasta el 70,1% entre los encuestados de entre 35 y 54 años. Pese a ello, una inmensa mayoría del 75,2% confía en que no se contagiará de Covid-19

Las claves: -El 85,9% valora bien/muy bien la intervención de las Fuerzas Armadas en la crisis. -El 77,5% considera que fue un error permitir la manifestación del 8-M. -El 77,3% cree que esta crisis es lo más grave desde la Guerra Civil. -El 56,4% opina que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, debe dimitir

La encuesta también toma el pulso a algunos de los protagonista de esta crisis. Los sanitarios, que estos días están recibiendo el apoyo de los ciudadanos mediante un homenaje diario en los balcones de toda España, son quienes están en primera línea de batalla luchando contra el virus. Una contundente mayoría cree que no tienen los medios suficiente para combatir el virus, un 90,2% frente a un 5,8% que opina lo contrario. También las Fuerzas Armadas, cuyos tres Ejércitos, la Unidad Militar de Emergencia y Guardia Real están ayudando a desinfectar zonas críticas y montando hospitales, reciben una muy buena valoración de los encuestados ya que el 85,9% aplaude su trabajo.

Por otro lado, si hay un miembro del Ejecutivo que en estos momentos está en la diana de todas las críticas es el de Sanidad, Salvador Illa, cuya gestión durante crisis está siendo desastrosa. El 56,4% de los encuestados cree que el titular de Sanidad debe dimitir, porcentaje que se eleva hasta el 60,7% entre los mayores de 55 años. Solo el 30,9% de los participante en este estudio opinan que debe permanecer en su cargo.

Por último pero, quizás, unas de las conclusiones más gráficas de este estudio está relacionada con la magnitud de esta pandemia mundial. Casi ocho de cada diez participantes cree que la crisis del coronavirus es lo más grave que ha pasado en España desde la Guerra Civil española. Es decir para una demoledora mayoría la crisis sanitaria es mas trascendental que otros episodios históricos como el terrorismo de ETA, la crisis financiera de 2008 o el terrorismo yihadista global.