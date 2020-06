Qué puede hacer y qué no cada comunidad autónoma en fase 3 a partir de hoy

Hoy es el gran día para el 52% de la población española: Galicia, La Rioja, el País Vasco, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, Baleares, Andalucía, Canarias, Cuenca, Guadalajara, Melilla y en Cataluña, el Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre y Camp de Tarragona se convertirán en las primeras Comunidades Autónomas en pasar a Fase3, con lo que abandonan la cocogernanza junto al Gobierno y al ministerio de Sanidad, y pasan a tomar sus propias decisiones sobre su gestión de la pandemia.

Según establece el Plan para la transición hacia una nueva normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la normalidad, aprobado el pasado 28 de abril de 2020, ésto es lo que se puede hacer en líneas generales.:

Se puede circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia, respetando siempre las medidas de seguridad e higiene, así como el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad de al menos dos metros, en grupos de un máximo de 20 personas, excepto en el caso de personas convivientes.

El desplazamiento a otra parte del territorio nacional sólo se podrá realizar por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

No habrá ninguna franja horaria para ningún colectivo.

Los velatorios podrán realizarse con un límite máximo de 50 personas en espacios al aire libre o 25 personas en espacios cerrados, con independencia de que los mismos sean convivientes.

Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 75% del aforo. Y, en todo caso, un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 75 personas en espacios cerrados. Las ceremonias nupciales podrán realizarse en todo tipo de instalaciones ya sea en espacios al aire libre o cerrados, siempre que no se supere el 75% de su aforo, y en todo caso máximo y mínimo como el de los lugares de culto.

Los comercios pueden abrir con un 50% del aforo total garantizando una distancia mínima de dos metros entre clientes. Los centros y parques comerciales sólo podrán abrir al público si se limita el aforo de sus zonas comunes y recreativas al 40% y, en cada uno de los establecimientos y locales comerciales situados en ellos, al 50%.

En los mercadillos, se garantizará la limitación a la mitad de los puestos habituales o autorizados, limitando la afluencia de clientes, de manera que se asegure el mantenimiento de la distancia social de dos metros.

Podrán reabrir al público los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere el 50% de su aforo. Estará permitido el consumo en la barra siempre que se garantice una separación mínima de 2 metros. Podrá procederse a la reapertura al público de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos siempre que no se supere el 50% del aforo.

En las bibliotecas podrán realizarse actividades culturales, siempre que no se supere el 50% del aforo autorizado. En los museos y salas de exposiciones el aforo permitido será del 50%.. Las visitas podrán ser de grupos de hasta 20 personas, siempre que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros. Todos los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares de espectáculos podrán desarrollar su actividad, siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen la mitad del aforo autorizado en cada sala.

Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales federadas podrán realizar entrenamientos de tipo medio, consistentes en el ejercicio de tareas individualizadas de carácter físico y técnico, así como en la realización de entrenamientos tácticos no exhaustivos dirigidos a la modalidad deportiva específica, en pequeños grupos de varios deportistas hasta un máximo de 20, manteniendo las distancias de seguridad y evitando contacto físico.

Se podrá realizar actividad deportiva en grupos de hasta 20 personas, sin contacto físico, y siempre que no se supere el 50% del aforo máximo permitido

Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta un máximo de 30 personas.

Lo locales de apuestas, no deberá superar el 50% del aforo autorizado y no deberá haber, en ningún caso, en el interior del local o establecimiento más de 50 personas en total, incluyendo a los trabajadores del local o establecimiento.

Lo que las CCAA en Fase 3 han modificado

Tras enterarse de que habían pasado a Fase 3 algunas comunidades autónomas ya han adelantado que harán algunas modificaciones restrictivas o de ampliación de las norma, teniendo en cuenta que toman el mando de su propia desescalada, siempre bajo la atenta mirada del Ministerio de Sanidad.

Toda Andalucía pasa el lunes, y descarta la movilidad entre comunidades limítrofes

Andalucía, señaló también Juanma Moreno, descarta autorizar la movilidad entre comunidades al menos hasta final de mes: “Hasta que no haya seguridad y condiciones muy homogéneas, no somos partidarios”, pero sí que autorizará la circulación libre entre las ocho provincias andaluzas. Moreno recordó que “las playas no se van a ir”, haciendo un llamamiento a la prudencia. “No hay necesidad de grandes aglomeraciones”

Aragón

En cuanto a movilidad, se permitirá el tránsito entre las tres provincias desde el 8 de junio y ha añadido excepciones como levantar la prohibición de las zonas recreativas de los centros comerciales frente al 40% que estipula el Gobierno para la Fase3. Las actividades deportivas estarán permitidas en los espacios cerrados si no existe riesgo de contagio y en prácticas que no necesiten del contacto entre jugadores. El aforo podrá ser de un tercio del total como en los gimnasios dónde no habilitarán los vestuarios para los usuarios.

Mantendrá el aforo del 75% para restaurantes, bares y terrazas, pero se podrá aumentar el número de mesas si se consigue más espacio para los locales por parte del ayuntamiento. Se aumenta también el aforo en las actividades culturales, que pasa del tercio al 50%, menos en salas de conciertos y de teatro.

Asturias

Casi todas las normas se mantienen igual, aunque siendo una Comunidad uniprovincial, pretende llegar a acuerdos con sus vecinos, Galicia y Cantabria, para poder pedir la movilidad entre CCAA a partír del día 15 adoptando la nueva normalidad.

Canarias

La movilidad entre las islas del archipiélago es de las más deseadas por sus habitantes. Busca también el Gobierno canario recuperar parte de su atractivo económico ya que en la Fase 3 se permitirá realizar congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos promovidos por entidades de naturaleza pública o privada sin superar en ningún caso la cifra de 80 asistentes. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que no se abrirán las discotecas por temor a nuevos contagios. Y abogan por la solución ideal son los test en origen para reactivar el turismo en la nueva normalidad.

Cantabria

En la comunidad que preside Miguel Ángel Revilla, se permite la movilidad mientras éste intenta llegar a un acuerdo con el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, para construir un corredor, que el Gobierno finalmente les ha negado en Fase 3 y sí en la nueva normalidad. En Cantabria las discotecas se podrán abrir al público pero con unas normas de aforo limitadas y sin poder usar la pista de baile. Los bares y restaurantes y los locales culturales en poblaciones de menos de 5.000 habitantes podrán llenar el aforo, en el tramo entre 5.000 y 10.000 ciudadanos el aforo sólo podrá ser del 75% y del 50 para las que superan el número anterior de habitantes.

Castilla-La Mancha

Cuenca y Guadalajara serán las únicas provincias que pasen a Fase 3, mientras que Toledo, Albacete y Ciudad Real deberan esperar hasta la próxima semana para solicitar su pase. La consejera Blanca Fernández ha informado de que, hay "unos datos esperanzadores que esperamos se vayan confirmando en los próximos días porque demuestran que la pandemia se está conteniendo a pesar de ir pasando de fase e ir recuperando libertad de movimientos”. Hasta entoncesl la Junta no permitirá aún las visitas a los mayores. En cualquier caso, probablemente esperen a tener toda la Comunidad en Fase 3 para tomar decisiones trascendentales.

En Cataluña la movilidad permitirá los desplazamientos entre dos de las regiones sanitarias en fase 3, Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre. Sin embargo,los habitantes del Alt Pirineu i Aran, también entra en fase 3, no podrán disfrutar de esta movilidad por esta separada geográficamente de las demás. El resto tendrán que esperar hasta encontrarse en la misma Fase. Si se mantiene la normativa actual y toda Catalunya está en fase 3, la noche de San Juan no será como otros años. Para celebrar el solsticio de verano, la noche más corta del año, habrá unas normas. También se verán afectadas las fiestas de Gràcia.

País Vasco

Urkullu ha sido desde el principio pionero en solicitar la movilidad entre provincias y ahora está en conversaciones para reactivar también la movilidad entre CC AA. Permitirán por tanto que los ciudadanos se puedan mover por todo el territorio. Las franjas horarias: El País Vasco será la única Comunidad que no quiere prescindir del horario destinado a los mayores de 70 años y colectivos vulnerables y los mantendrá: 10:00 y las 12:00 y las 19:00 y las 20:00.

El País vasco ya adoptó medidas más estrictas desde la Fase 1 en base a la prudencia, por lo que ahora que está cerca la nueva normalidad, quiere ampliar el aforo máximo respecto a otras CCAA hasta un 60%, el mismo límite para las instalaciones hoteleras. En cuanto a bares y discotecas, estos no se abrirán al público, y sí las sociedades gastronómicas. En actividades culturales al aire libre , el País Vasco amplía a 1.000 los asistentes que en el resto de España se restringe a 800.

Extremadura

Es la única comunidad con varias provincias en fase 3 que no permitirá todavía la movilidad entre ellas. El resto de medidas las aplazan al día 15 de junio cuando toda la Comunidad esté en la misma fase, entonces abrirán bares y discotecas.

Galicia

Es junto con el País Vasco, las primeras CCAA que aseguraron que pondrían en marcha la máxima movilidad entre sus provincias, y así, los gallegos podrán circular libremente entre sus 4 provincias. El resto de medidas no ha sido anunciado aún.

Islas Baleares

El Gobierno balear permitirá circular entre todas sus islas, según recoge el Boletín Oficial de las Islas Baleares. La máxima diferencia con las medidas en Fase 3 tiene que ver con que el monitor en actividades al aire libre para 10 personas no se incluye entre éstas con lo que el número sería 11. El límite de participantes de actividades lúdicas infantiles y juveniles es de 60 y siempre con limitación de edad por abajo, seis años, y por arriba, 16.

Aumenta el aforo en el entrenamiento en ligas no profesionales federadas hasta el 60% frente al 50% nacional. También aumenta el aforo de hostelería del 50% del resto de España al 75%. Igual que Aragón podrá aumentarse el aforo en terrazas (75%) si se aumenta el espacio y la distancia social se mantiene. El aforo de hoteles pasa del 50% al 60% también.

La Rioja

Respeta todo lo establecido para la fase 3 y permitirá la libre circulación en toda la provincia.

Navarra

María Chivite, ha aclarado que en la segunda semana de la fase 3, planificará con los presidentes de La Rioja, Aragón y País Vasco, alguna medida de movimiento entre CC AA. Chivite sigue intentando que el Gobierno“ le facilite un corredor seguro a Francia.

De momento no permitirá la apertura de discotecas y locales de ocio nocturno y no permitirá el consumo en barra, como si lo hace el plan del Gobierno. Planteará la flexibilización en la segunda semana de la Fase 3. Como en el País Vasco, se abren las sociedaddes gastronómicas con las mismas reglas que restaurantes y bares. El límite máximo de aforo en espectáculos al aire libre se reduce a la mitad nacional, 400.