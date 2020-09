Empieza el encuentro entre Aitor Esteban y Pedro Sánchez en La Moncloa

El presidente Pedro Sánchez está reunido en estos momentos con el portavoz en el Congreso del PNV, Aitor Esteban, en el marco de la ronda de contactos que está manteniendo con las formaciones política para comprobar con qué apoyos cuenta de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales y la renovación de los órganos institucionales.

Se trata del segundo encuentro que mantiene hoy el Presidente que ha recibido al líder de ERC a las once de la mañana en La Moncloa donde han estado reunidos durante una hora aproximadamente. El PNV llega a la reunión con actitud dialogante pero también con la preferencia de que las Cuentas se saquen adelante con los socios de la Investidura, tal y como señaló ayer Esteban en el Congreso de los Diputados. No obstante, antes de las vacaciones aseguró que en temas económicos podría coincidir con los naranjas, siempre y cuanto no quebrante sus competencias autonómicas.

Esta es la cuarta reunión que mantiene el Presidente después de que ayer recibiera al líder de la oposición Pablo Casado y a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Con los populares no hubo sintonía ya que trasladaron su “no” rotundo a las cuentas y a la renovación de los órganos institucionales, mientras que los naranjas expresaron su intención de sentarse a negociar los presupuestos siempre que sean moderados.

Esta ronda de encuentros llega después de que el lunes, el presidente se reuniera con los principales representantes del Ibex en Madrid donde ofreció una conferencia bajo le título “España Puede” y reclamó “unidad” a las formaciones políticas para apuntalar la recuperación económica derivada de la crisis de la pandemia.