Casado:” Llamé a Sánchez hace 5 semanas por el estado de alarma y aún no me ha devuelto la llamada”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido que tiene una “muy buena relación” con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de quien ha dicho que es leal a la dirección nacional del partido.

Durante una entrevista en Espejo Público de Antena 3 destacó que el PP es un “partido unido”, que representa la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez y censuró que primero se criticase a Ayuso por no ser buena candidata y que ahora se la cuestione diciendo que está gestionando “tan bien que eso supuestamente no le viene bien al partido”. “No, le viene fenomenal”, destacó tajante al tiempo que dijo estar orgulloso de todos sus compañeros que gobiernan en autonomías y alcaldías.

El líder del PP ha enviado un mensaje de tranquilidad ante la pandemia de coronavirus recomendando “que todos vayan con la mascarilla y las salidas se hagan cuando es imprescindible”. “Hay una contención en los contagios pero las cifras de muertos son insoportables”, señaló

Casado reveló que llamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez hace cinco semanas y aún no le ha devuelto la llamada. “Eso es algo muy arrogante y entra dentro del campo de la mala educación. Que el presidente del Gobierno no devuelva la llamada al líder de la oposición no se entiende en ningún país del mundo”, afirmó. El presidente de los populares le llamó para valorar la vuelta del estado de alarma que pensaba que era sensato que se prorrogara dos meses y no seis como apuntaba en ese momento el Gobierno.

En cuanto a la “armonización fiscal” que plantea el Gobierno indicó que donde se bajan los impuestos se consume más, se fabrica más, se emplea a más gente y se recauda más, por lo que no comparte que el Gobierno plantee una subida fiscal. Además, destacó que le parece muy injusto el impuesto de sucesiones. “Pensamos que es fundamental que impuestos como el de patrimonio se vayan quitando. Las empresas que vienen a Madrid pagan el impuesto de sociedades al Estado, no a la autonomía”, apunta.

Destacó que Madrid contribuye 23 millones de euros a la solidaridad interterritorial. “Que los independentistas reduzcan el sueldo en embajadas y cargos públicos”, plantea. “No hay un paraíso fiscal en Madrid”, afirma. Cree que si hay que modificar los impuestos que sea para bajarlos, una “medida que es imprescindible en esta pandemia que ha dejado millones de parados”.