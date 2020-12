El gobierno acerca al etarra que asesinó al fiscal Portero y al concejal del PP Martín Carpena

El Ministerio del Interior ha anunciado esta mañana, al día siguiente de la aprobación de los Presupuestos General del Estado con el apoyo de EhBildu, el acercamiento de nuevos presos etarras, entre ellos Igor Solana Matarrán, del “Comando Andalucía”, que asesinó al fiscal Luis Portero y al concejal del PP Martín Carpena.

Solana pasa del Algeciras a Zaragoza.En 2001 fue condenado a 30 años como responsable del asesinato del edil popular José Martín Carpena, el 15 de julio de 2000 en Málaga. En 2002, a otros 45 años como autor del asesinato de fiscal Luis Portero García, el 9 de octubre del 2000 en Granada. También en 2002, fue condenado a 53 años como responsable del atentado contra el médico militar Antonio Muñoz Cariñanos, el 16 de octubre del 2000 en Sevilla.

Los otros trasladados son:

Eider Pérez Aristizabal. De Algeciras a Zaragoza. En 2005 la Audiencia Nacional le condenó a 75 años de prisión como responsable del atentado contra el mosso d’ Esquadra Santos Santamaría, cometido por ETA el 17 de marzo de 2001 en Rosas (Girona).

Asier García Justo. De Badajoz a Asturias. En 2003 fue condenado a 97 años por el asesinato, en marzo de 2001 en Hernani, del ertzaina Iñaki Totorika.

Ismael Berasategui Escudero. De Alicante a Asturias Fue condenado en dos juicios por la colocación de otros tantos coches bomba, uno en Málaga y otro en Salou.

Aitor Herrera Vieites. De Pontevedra a Cantabria. Condenado en 2006 por integración en los “comandos” de ETA “Olaia” y “Anuk”, así como por ocultar entre 2001 y 2003 en un piso, ubicado en Amorebieta (Vizcaya), explosivos, detonadores y nombres de posibles objetivos de la organización terrorista.

Balbino Sáez Olarra. De Valladolid a Álava. Condenado en 2007 a 108 años de prisión por el intento de asesinato de los ex ministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández y el atentado fallido contra dos furgones policiales que prestaban su servicio durante los partidos que se disputaban en el estadio de Vallecas, en 2002.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha reiterado su petición de reunirse con el ministro del Interior, “para que trate de explicarnos qué ha cambiado desde ese no tan lejano septiembre de 2018 en el que nos aseguró que jamás haría todo lo que ahora está llevando a cabo, y en el que nos aseguró que mantendríamos encuentros periódicos. Suponemos que el Gobierno de España estará muy contento de que los presos de ETA vuelvan a casa por Navidad, pero desde la Asociación Víctimas del Terrorismo, queremos recordarle que para miles de familias en España, está será una Navidad triste y dura como todas. Porque sus seres queridos ya no están. No porque estén en una cárcel, ya sea cercana o lejana de casa. Es porque están en los cementerios, asesinados por todos esos que reclaman una humanidad que ellos jamás tuvieron”.

“Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno de España sigue pagando su sí a EH Bildu con nuevos acercamientos de presos etarras. Como destacamos en uno de nuestros últimos comunicados, ya más de la mitad de estos terroristas cumplen condena en prisiones cercanas a sus domicilios, por lo que si seguimos a este paso de acercamientos semanales, pronto el Gobierno podrá decir orgulloso que ha cedido a una histórica reivindicación de ETA, que no es otra que la de tener a todos los presos en casa. Cabe destacar, que una semana más, contamos con el acercamiento de presos con delitos de sangre, cosa que aunque ya es más que habitual, no deja de indignarnos. Y más si tenemos en cuenta lo que nos dijo el Ministro del Interior, que por cierto sigue sin querer recibirnos, en una reunión el pasado septiembre de 2018: se acercaría a presos de ETA ‘puntuales, sin delitos de sangre y con la mayor parte de condena cumplida’. Qué fácil y qué barato sale traicionar a las víctimas del terrorismo, Señor Marlaska”.