El mismo día que se cumplen 14 años desde el criminal atentado de la banda terrorista ETA conta la Terminal 4 de Barajas, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha decidido acercar al País Vasco a uno de los autores de ese atentado, Igor Portu, quien fue condenado por esos hechos a un total de 1.040 años de cárcel -al igual que a los otros dos autores materiales, Martín Sarasola y Mikel San Sebastián-. Portu, fue, además, el efectuó la mañana del 30 de diciembre de 2006 tres llamadas de aviso para alertar de la colocación de la furgoneta-bomba en la citada terminal del aeropuerto madrileño. Junto a Igor Portu, otros diez presos de la banda terrorista ETA serán igualmente trasladados a prisiones próximas a sus domicilios; una lista en la que figuran terroristas condenados por numerosos delitos de sangre, como Juan Carlos Iglesias Chouzas, “Gadafi”, y José Ignacio Guridi Lasa.

Además de los presos etarras, también ha sido “agraciado” uno de los más importantes dirigentes del GRAPO, Manuel Pérez Martínez, conocido como “Camarada Arenas”, quien fue condenado por el Tribunal Supremo por el secuestro del empresario zaragozano Publio Cordón.

Para la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el traslado de Igor Portu es doblemente doloroso: “Si ya es doloroso comunicar a las víctimas que sus verdugos van a ser acercados a sus domicilios, más lo es hacerlo en el día de su aniversario, con el dolor añadido que esto supone para las víctimas”.

Ademas de Igor Portu, los presos con delitos de sangre son Ainhoa García Montero -de la cárcel Salamanca pasará a la Asturias-, condenada en 2011 por los asesinatos de José Ángel Santos Laranga y Josu Leonet Azkune¸ Juan Carlos Besance Zugasti -será trasladado desde Huelva a la cárcel de Huelva-, condenado a 58 años de prisión por el asesinato de José Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza (Navarra). También fue condenada a 19 años de prisión por intentar asesinar de un tiro al ex consejero socialista de Justicia y Educación del Gobierno Vasco, José Ramón Recalde en el año 2000.

Junto a los anteriores, figura uno de los más sanguinarios: Juan Carlos Iglesias Chouzas, “Gadafi” -quien pasará de la cárcel de Alicante a la de Palencia. En 2003 fue condenado a un total de 82 años de prisión por su participación en el atentado perpetrado por ETA el 7 de noviembre de 1991 en Erandio y que acabó con la vida del niño Fabio Moreno. En junio de 2006 fue condenado a 40 años de prisión por su relación con el atentado contra Ramón Bañuelos Echevarría. En 2006 también fue condenado a más de 1200 años de prisión por su participación en el atentado perpetrado el 2 de septiembre de 1990 en Bilbao y que acabó con la vida de José Manuel Alba Morales y Luis Alberto Sánchez García. Además, cumple 35 años de condena por su participación en el atentado que acabó con la vida de Luis Alfredo Achurra Cianca el 14 de diciembre de 1990 en Amorebieta. A esto, se le añade una condena de 52 años de prisión por su participación en el atentado que acabó con la vida de José Manuel Cruz Martín el 8 de abril de 1991 en Baracaldo. En septiembre de 2006 fue condenado a 50 años de prisión por su participación en el atentado cometido el 14 de enero de 1992 en Bilbao que acabó con la vida de José Anseán Castro y en enero del año siguiente a otros 30 años de prisión por su participación en el atentado que acabó con la vida de Pedro Carbonero el 19 de noviembre de 1991 en Galdacano.

Otro etarra con delito de sangre que será acercado a su domicilio es el también “histórico” de ETA José Ignacio Guridi Lasa -será trasladado desde la prisión de Jaén a la de León-, quien fue condenado el pasado mes de noviembre a 52 años de cárcel por la colocación de un artefacto -que no llegó a explosionar- en una maceta que se encontraba en el alfeizar de un adosado de Citruénigo (Navarra). En 2002 fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de José Luis López de la Calle. También fue condenado a 75 años de prisión por el asesinato en agosto de 2002 de los guardias civiles Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, en Sallent de Gállego.

Francisco Javier Gallaga Ruiz y Fermín Vila Michelena son otros de los que acabarán el año con esta buena noticia. Gallaga Ruiz -pasará de la prisión de Córdoba a la de Zaragoza- , fue condenado en abril de 2006 a 343 años de prisión por su participación en el atentado que acabó con la vida de Miguel Ángel Ayllón y en 2015 también se le consideró directamente responsable por el atentado que asesinó a Luis Ortiz de la Rosa. Por su parte, Vila Michelena, . ingresará en la prisión de Zaragoza desde la de Alicante II. La Audiencia Nacional le condenó en 2015 por el atentado que asesinó a Luis Ortiz de la Rosa.

Con estos nuevos traslados, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acercado ya a 130 los presos etarras acercados a prisiones próximas del País Vasco y Navarra, de los que 10 lo fueron por progresión al tercer grado tres por y 3 por enfermedad. Con delitos de sangre se han acercado a 49 presos de ETA.

En cuatro meses todos cerca de sus domicilios

Por otro lado, según la AVT, si el ritmo de estos acercamientos masivos se mantiene, en unos cuatro meses todos los presos etarras estarán en prisiones cercanas a sus domicilios. Queremos recordar que en estas fechas tan señaladas, mientras estos terroristas son acercados con sus familias, en miles de hogares de este país habrá demasiadas ausencias por culpa de la barbarie terrorista.

Para las víctimas, estos traslados no vienen sino a confirmar las declaraciones de hace unos días realizadas desde Sare, una de las organizaciones del entorno de los presos etarras, en el que no ocultan su felicidad porque según dicen, “hemos tenido acercamientos casi semanalmente” y es más, insisten en que “el fin de la política de deportaciones será un hecho cuando todos los presos estén en el País Vasco”. Este tipo de declaraciones “no hace otra cosa que confirmar lo que llevamos denunciando mucho tiempo desde la AVT, no los quieren cerca, los quieren libres”. De hecho, añaden, 105 de los 195 etarras en prisión están a menos de 200 km de sus domicilios, mientras que “por desgracia, las víctimas del terrorismo tienen que recorrer muchos kilómetros para visitar las tumbas de los asesinados por estos terroristas”.