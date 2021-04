Rajoy rechazó el plan de Margallo para recuperar el Peñón porque “era un lío”

Durante la mayoría absoluta de 186 diputados del PP España desarrolló un esfuerzo diplomático encaminado a recuperar al menos parte de la soberanía de Gibraltar y poner coto a un paraíso fiscal que le cuesta a las arcas públicas miles de millones de euros al año. El ex ministro de Exteriores y actual eurodiputado del PP, José Manuel García-Margallo, pilotó dichos esfuerzos que buscaban asimismo debilitar la dependencia económica que una de las zonas con mayor paro de Europa, el Campo de Gibraltar, tiene respecto a la última colonia militar de Europa.

La negociación del Brexit daba a España una oportunidad histórica ya que al peso de nuestro país había que unir el del resto de 26 países de la Unión, que se alinearía sin problemas con el Gobierno. Sin embargo las dificultades llegaron desde el lugar más inesperado.

Margallo ha asegurado que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy rechazó su plan para recuperar la cosoberanía de Gibraltar en el marco de las negociaciones del Brexit: “La explicación oficial que me dio el presidente es que eso era un lío”. “Le dije que naturalmente que es un lío, si lo perdimos hace 300 años, no nos lo van a devolver a la hora del desayuno con una caja de bombones, habrá que pelearlo”, ha argumentado el exministro este viernes en una entrevista de Catalunya Press recogida por Europa Press.

Margallo ha lamentado que Rajoy “no contempló la negociación en los mismos términos” que él y, al ser preguntado por si su sucesor en el ministerio Alfonso Dastis boicoteó las conversaciones con Reino Unido, ha respondido que “simplemente tenía una línea radicalmente diferente, eso explica el cambio en el ministerio”.

Pablo Casado conversa con el ex ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo

El exministro ha recordado que la UE estableció que ningún acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar podría concluirse sin un acuerdo previo entre España y los ingleses, tras lo cual ha lamentado: “Nos dieron el derecho de veto y podíamos haber hecho lo que hubiésemos querido. Teníamos todas las cartas en la mano”. Ha reprochado que Dastis dijese que “la soberanía no estaba encima de la mesa” y ha criticado que la actual ministra, Arancha González Laya, haya seguido en esa tendencia hasta extremos insospechados, según él.

El exministro popular considera que esto ha llevado a una situación en la que Reino Unido y Gibraltar consiguen todo lo que quieren mientras que España “no consigue absolutamente nada”. Margallo cree que esta situación aún se puede revertir en la Unión Europea, que no está dispuesta a “aceptar unas Islas Caimán, un paraíso fiscal, en su frontera sur”, y ha avisado de que, si no se para esto, los gibraltareños se convertirán en unos españoles que viven sin pagar impuestos, ha dicho textualmente.

En una reciente entrevista concedida a LA RAZÓN, Margallo hizo también referencia al contencioso de Gibraltar y a la gestión que del mismo está haciendo el PSOE desde el Gobierno, que podría suponer concesiones irreversibles que lesionen la posición tradicional de España sobre el Peñón. “A mi me preocupa Gibraltar porque es la única colonia que queda en Europa y una de las 17 que quedan en todo mundo. Pero sobre todo me preocupa como síntoma de la debilidad y la falta de fuerza de la idea de España. Tolerar una colonia en territorio español no es compatible con esa idea de España”, dijo en aquella ocasión.