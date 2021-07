Límite 24 horas: José Luis Moreno agota el plazo para eludir la prisión

Seguramente se le habrá pasado a José Luis Moreno estos días por la cabeza por qué no cuidó mejor de sus finanzas, por qué se metió en asuntos turbios y por qué no se hubiera quedado viviendo de la inmensa fortuna que amasó durante sus años dorados como productor en la televisión pública. Pero ya no hay tiempo para remordimientos. Al empresario le queda solo un día para reunir los 3 millones de euros que el juez Ismael Moreno le impuso como fianza (de acuerdo con la petición de la Fiscalía) para evitar entrar en prisión en el marco de la “operación Titella”, una presunta organización criminal dedicada principalmente a la estafa continuada y el blanqueo de capitales.

Según fuentes de la investigación Moreno sí habría logrado reunir la cantidad demandada gracias a la “compasión” de algunos socios y amigos que le habrían prestado propiedades a modo de aval para evitarle el trago de entrar, a sus 74 años, en la cárcel.

Estafa de 50 millones

La investigación le sitúa a la cabeza de esta presunta trama que habría estafado unos 50 millones de euros, mínimo, y habría blanqueado fondos procedentes del narcotráfico a través de un complejo sistema de 700 empresas superpuestas y ficticias que era una máquina de estafar a bancos mediante la petición de préstamos bancarios que luego no devolvían.

Tras su detención el pasado 29 de julio junto con otros 47 arrestados, Moreno fue puesto a disposición judicial y el juez asumió el argumento del Ministerio Público, que solicitaba la libertad bajo esa cantidad de fianza. Así, salía de la Audiencia a eso de las 15:20 horas con destino a si mansión de Boadilla, reventada tras el registro policial, donde ha recibido estos días la visita de abogados que le han ayudado a plantear su línea de defensa y reunir la elevada cuantía de fianza.

También mañana termina el plazo del resto de implicados a quienes el juez a solicitado que depositen fianza. Se trata de Marta Dillet, secretaria de Moreno, que deberá dejar una fianza de 10.000 euros y 200.000 euros para Antonio Luis Aguilera. A Javier Villalba, otro de los implicados, el juez le dejó en libertad sin fianza informando de las requisitorias que pesan contra él. Le han retirado el pasaporte y tendrá que firmar semanalmente en el juzgado.

Dos ramas de una organización

Otros a quienes el magistrado también solicitó fianza con el mismo plazo de tiempo son Viviana Domínguez, con 10.000 euros; 200.000 euros para Antonio José Salazar, 10.000 euros para José Luis Meseguer, 200.000 euros para Gerardo Mauricio García y 10.000 para Raúl Pontvianne.

Según se desprende de la investigación Gerardo Mauricio García sería el intermediario entre las dos principales ramas de la organización. José Luis Moreno, Antonio José Salazar y Antonio Aguilera estaban a un lado y Mauricio les pondría en contacto con la relacionada con el narcotráfico. Hay escuchas, al parecer, que demuestran que conocían de la existencia de esta rama y sus contactos con la droga.