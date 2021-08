Vox abre el curso político situándose como alternativa y sin descartar una nueva moción de censura

Vox ha usado el descanso estival para preparar una fuerte oposición de cara al inicio del curso político. Un rearme estratégico e ideológico, como ya avanzó este diario, que servirá para marcar contundentemente al Gobierno -como ya hacía- pero que reforzará con su ofensiva contra el Partido Popular, al que acusa, de no ejercer una oposición real, como primer partido de la oposición.

En un momento en el que las encuestas vaticinan una leve caída de Vox -que aún así sería imprescindible para que el PP llegara a Moncloa- el partido que dirige Santiago Abascal sigue el camino explorado durante el último curso parlamentario. Tras la moción de censura presentada por su partido, que el PP no apoyó, Vox dio por rota la relación con los populares. Ahora, Vox da un paso más y públicamente reseña que solo su partido “ha hecho oposición parlamentaria, reseñando su denuncia ante el Tribunal Constitucional, que finalmente declaró ilegal el primer estado de alarma, o con la presentación de su moción de censura fallida.

Para Abacal, PP y PSOE se “han convertido en indistinguibles”, razón por la que para Abascal el “PP no puede decir que es alternativa” sino que, ha repetido “se ha convertido en un burdo relevo, que solo garantiza un cambio de cara”.

Para Abascal, el distanciamiento de su partido con el PP “no es obra de Vox” sino que llega a raíz de la intervención de Casado en la moción de censura a Sánchez. “Esto nos lleva a pensar que estamos solos en la alternativa”, ha aportado para después dejar todo el peso de la decisión de sí permitir que el Gobierno agote la legislatura en el PP. “Es el PP quien tiene que decidir cómo va a concurrir elecciones y quien le va a apoyar si gana elecciones. El PP no lo tiene claro, prefiere a lo mejor cambiar de socios o el aplauso de Podemos como ocurrió en la moción”. Abascal ha incidido en que, de cara unos futuros comicios –tanto a nivel nacional como autonómico- ningún partido tendrá su apoyo “sino es para cambiar políticas”.

Dibujando este escenario en el que Vox se arroja como principal partido de la oposición, Abascal ha dejado ver que su partido no ha enterrado la posibilidad de volver a presentar una nueva moción de censura contra el Gobierno. “No ha cambiado nuestra posición después del verano, lo que n hemos hecho es decir una fecha”, ha concretado a preguntas de los periodistas. Para Vox, lo correcto sería que el PP fuese el partido que diese este impulso. “El principal partido de la oposición, en términos lingüístico, no fácticos, es el que tiene la responsabilidad para presentar la moción”. Según ha confirmado, es algo que ya ha comunicado al PP, y también cuál sería el voto de Vox de sucederse. Afirmativo. “Le hemos dicho que contaría con nuestro apoyo y estamos esperando nuestra reacción”. Ante la posibilidad de que el PP no opte por la herramienta para tratar de echar al Gobierno actual, -posición que los populares mantienen justificándose que ahora lo que toca es ejercer la oposición y marcaje a Sánchez- Vox cumplirá. “Si algunos no cumplen con su obligación, cumpliremos”, ha confirmado.

