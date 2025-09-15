Malestar en los antidisturbios por los incidentes de propalestinos: "Se reían en nuestra cara"

Más de una veintena de agentes antidisturbios de la Policía Nacional resultaron heridos en los incidentes provocados por propalestinos que boicotearon la etapa final de la Vuelta a España. El malestar en el sino de la Unidad de Intervención Policial (UIP) es notorio y consideran que las decisiones políticas les han dejado, una vez más, al pie de los caballos, según explican varios e estos funcionarios a LA RAZÓN.

El gran dispositivo de seguridad en Madrid no funcionó y la etapa se tuvo que cancelar cuando discurría por los puntos neurálgicos de la capital. Varios grupos de radicales utilizaron de nuevo la masa de la protesta para cargar contra la Policía y fueron los protagonistas de esta triste jornada.

Varios de los efectivos policiales heridos acabaron en el Hospital Ana Beata con contusiones y heridas de carácter leve a consecuencia del lanzamiento de objetos de estas personas. Solo se detuvo a dos personas por estos altercados de desórdenes públicos.

Madrid recibe la etapa final de la Vuelta Ciclista a España marcada por las protestas propalestinas Jesús Hellín Europa Press

Muchos de los componentes de los antidisturbios calificaban de "malestar premium" el sentir de una plantilla que siempre es la señalada en este tipo de eventos. El servicio de este domingo comenzó a la 13:15 horas y muchos lo definen como un operativo de "risa". "Desplegados sin material, dejando que los propalestinos se fuesen colocando a gusto detrás de las vallas sin atar", añaden.

Con el paso de las horas, y cuando se percibía que se iba incrementando la tensión, los agentes se fueron retirando para ponerse los antitrauma aunque no todos tenían escudos. "Éramos unos por cada 300 más o menos. Después nos han tirado vallas, cascotes, conos, botellas y latas de cerveza, nos han rodeado y golpeado", relata otro de los efectivos policiales.

"Se reían en nuestra cara"

Fue tal las circunstancias que tuvieron que replegarse hacia Atocha sin cobertura para poder llegar a los vehículos y coger el material. "Pensando entonces que cargaríamos, pues no, nos han dejado en línea, mientras se reían en nuestra cara y nos sacaban videos", sostiene.

Madrid recibe la etapa final de la Vuelta Ciclista a España marcada por las protestas propalestinas Jesús Hellín Europa Press

"Para qué estamos. Para que nos apalicen y después nos ridiculicen", se pregunta uno de estos agentes. En otro de los testimonios recogidos por este medio, uno de los funcionarios sostiene que estaba "todo preparado" entre los grupos propalestinos ya que llegaron a montar un concierto cuando consiguieron que se cancelara el final de la Vuelta.

Muchos de los antidisturbios comparan la situación de este domingo con las marchas del movimiento 15-M. "Seguramente pida la baja de la unidad, ya está bien, se han ido casi todos los veteranos, y todo es política, que maten o revienten, que les da igual. Un desastre y un ridículo internacional", reflexiona un efectivo nada más salir del hospital donde ha sido asistido.