¿Demoler el Monumento a los Héroes de España?

La documentación que no entrega la Asamblea

La Asamblea de Melilla sigue demorándose en la entrega de la documentación oficial que atañe a la estatua dedicada a Franco como comandante de la Legión, retirada el pasado 23 de febrero. Requerida por dos veces a través del Portal de Transparencia mediante las gestiones a cargo de la Plataforma Millán Astray, su secretario, Guillermo Rocafort, afirma que el pasado día 21 recibió una comunicación por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma, «pero sin enlace para una descarga». Explica Rocafort que si la consejera Treviño ha dicho que se ha facilitado toda la documentación que ha requerido el juzgado y sin ningún tipo de retraso, no es el caso de la entidad que él representa. El dato principal que requiere el juzgado es saber qué empresa retiró la estatua, puesto que no está «nada claro», porque además «se actuó con una prisa inusitada y con una eficacia que no se ha puesto para ninguna otra acción» de los responsables de la Ciudad Autónoma en Melilla, según denunció Vox. Por su parte, Guillermo Rocafort volverá a requerir la intervención del Consejo de Transparencia en el plazo de veinte días a partir de la última comunicación. Quien sí recibió ayer mismo a través del juzgado con resolución del día 23 la documentación que había solicitado es la Fundación Franco.