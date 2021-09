Defensa prepara oficinas de expertos para gestionar la vida de los milmillonarios programas del blindado 8x8 y el submarino S-80

El vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8x8 “Dragón” del Ejército de Tierra y el submarino S-80 de la Armada son dos de los programas estrella que actualmente tiene en marcha el Ministerio de Defensa. En ambos casos, estamos ante proyectos milmillonarios, la inversión inicial en el futuro blindado ronda los 2.100 millones de euros, mientras que el presupuesto del sumergible va por los 3.685 millones. Además, involucran a grandes empresas del sector de la defensa y éstas, a su vez, arrastran a decenas de suministradores, con lo que la cantidad de gente que depende de esas inversiones es ingente.

Tanto el VCR 8x8 como el S-80 serán plataformas totalmente digitales muy complejas y contarán con tecnología de última generación. El futuro submarino de la Armada, por ejemplo, ha sido diseñado siguiendo los manuales de ingeniería de sistemas de la NASA. A bordo llevarán infinidad de sensores para identificar rápidamente amenazas y armamento puntero para responder en cuestión de segundos.

El Ejército de Tierra y la Armada no tienen en servicio nada parecido, ni de lejos. El reto que tienen por delante va mucho más allá de la mera adquisición de un vehículo, vaya sobre tierra o bajo el agua. Cuando los modernos blindados y submarinos entren en servicio, habrá que tener personal perfectamente adiestrado, hacer un seguimiento de los equipos y sistemas que incorporan, contar con la financiación adecuada para la operación y el mantenimiento, disponer de un suministro de repuestos y de calendario de revisiones… Al final de nada sirve tener un Porsche si no tienes la gasolina para el paseo o no puedes pagar el taller.

Apoyo al Ciclo de Vida

La gestión correcta de cada de uno de estos puntos es al final lo que permitirá sacar el máximo rendimiento del VCR 8x8 y el S-80. Por ello, el Ministerio de Defensa está trabajando ya en la creación de oficinas de expertos, conocidas como oficinas de Apoyo al Ciclo de Vida (ACV), para garantizar una larga vida a los vehículos y submarinos y, sobre todo, asegurar que estén en perfectas condiciones para las misiones encomendadas. La idea es que estén formadas por personal de las empresas involucradas en cada programa y del Ejército de Tierra y la Armada como usuarios finales.

VCR 8x8, el nuevo vehículo de Combate sobre Ruedas del Ejército de Tierra. FOTO: MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO DE DEFENSA

Estas oficinas serán clave. La operación y mantenimiento representa entre el 60 y el 70% del coste de un programa militar. La compra al final es lo más barato. Este fue precisamente uno de los temas centrales del ciclo de conferencias SYMDEX, que reunió recientemente en Madrid a la industria de defensa y las Fuerzas Armadas. En este simposio, Navantia anunció que la oficina del submarino S-80 se creará de la mano de la Armada y la Dirección General de Armamento y Material (DGAM). También hizo público que la firma del contrato para su lanzamiento se espera pronto.

De hecho, la DGAM ya está tramitando actualmente una licitación con un presupuesto de casi 12 millones de euros para la llamada fase de arranque y la creación de la oficina técnica de apoyo al ciclo de vida (Otacv). En una primera fase, que comenzará en breve, el objetivo es sentar las bases con la puesta en marcha de procesos, planes y la plataforma digital de gestión y establecer acuerdos para asegurar la cadena de suministro y garantizar el soporte del complejo ecosistema industrial del programa S-80 durante toda la vida del submarino. Un trabajo nada sencillo. No hay que olvidar que Navantia aglutina en torno a este proyecto a un centenar de empresas, la gran mayoría españolas. Esta etapa tendrá una duración estimada de dos años y finalizará con la entrada en servicio del primer submarino de la serie, el S-81 “Isaac Peral”, prevista en el primer trimestre de 2023.

Justo después, con la entrega a la Armada del primer submarino, dará comienzo la primera fase del programa de apoyo al ciclo de vida. En este caso, la duración será de seis años e incluye justo después una gran carena (revisión en profundidad) del S-81 de un año y medio. En total, siete años y medio. Durante esta fase se realizará el mantenimiento y sostenimiento de los otros tres sumergibles (S-82, “Narciso Monturiol”; S-83, “Cosme García”; y S-84, “Mateo García de los Reyes”), que serán entregados en este periodo. Mas tarde, tras la primera gran carena, llegará una segunda fase con una duración superior a las anteriores, en la que la oficina gestionará toda la logística de los cuatro submarinos ya plenamente operativos.

Oficina para el “Dragón”

El Ejército de Tierra también informó en SYMDEX de que trabaja en algo parecido, aunque el plan está en una fase más temprana. El VCR 8x8 implica un salto tecnológico descomunal respecto a los vehículos que sustituirá, como los veteranos BMR y TOA, y también un aumento en el coste de operación con respecto a otros sistemas que están actualmente en servicio. Además, es un sistema nuevo que no está operativo en otros ejércitos. Por lo tanto, es necesario adaptar el actual modelo de sostenimiento al nuevo blindado.

Con la creación de la oficina técnica, el Ejército persigue garantizar la operación segura; asegurar la disponibilidad operativa, los costes del sostenimiento durante todo el ciclo de vida y el conocimiento y la capacidad técnica; implicar a la industria nacional en todo el proceso; y avanzar hacia nuevos modelos como el mantenimiento predictivo dentro del proyecto Fuerza 2035.

De acuerdo con los planes de Tierra, esta oficina debería estar en funcionamiento a mediados de 2022 y estaría ubicada, en un primer momento, en el centro responsable del mantenimiento del “Dragón”, el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas nº2 (Pcmvr) de Córdoba. No obstante, la intención es que la ubicación definitiva sea la nueva base logística del Ejército proyectada a las afueras de esta ciudad andaluza. El nuevo modelo tendría a la DGAM como responsable de la financiación y al Ejército de Tierra como responsable del sostenimiento, apoyado en la citada oficina que dependería del Mando de Apoyo Logístico. También participaría Tess Defence, sociedad formada por Santa Bárbara Sistemas, Indra, Sapa Placencia y Escribano, que gestiona el programa de fabricación y suministro de las primeras 348 unidades del VCR 8x8 “Dragón”.

El momento de crear estas oficinas es ahora porque dentro de un año saldrán previsiblemente de fábrica los primeros vehículos “Dragón” y, un poco más tarde, a principios de 2023, la Armada recibirá el primero de los cuatro submarinos S-80. Para entonces, todo tiene que estar bien engrasado.