La Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana en Barcelona ha estado hoy en el centro del debate en una interpelación urgente que el Grupo Vox ha llevado al Congreso donde han instado al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska sobre las medidas que pretende acometer con el fin de “proteger a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Esquerra y Podemos estos días ha vuelto a solicitar el cierre de dicha comisaría para convertirlo en un centro de memoria histórica y denuncia del franquismo, pero el ministro del Interior evitó hablar directamente de ello en insistió en que, para Cataluña “el gobierno cree en el diálogo” y que, lo que describe Vox sobre el problema que sufre Policía y Guardia Civil de acoso “no es real” si no que forma parte de una especie de visión Matrix que tienen los de Abascal. “Si le preocupa la realidad plantee soluciones, no hable de realidades paralelas”. Además, defendió que, bajo su mandato hay más policías operativos en Cataluña y ha negado que los agentes sean víctimas de acoso o de hostigamiento.

El titular de Interior dio clase de lengua y tiró de la RAE para recordar lo que significa “proteger” en el diccionario y echó la culpa al pasado gobierno del PP y a Vox de la crispación. Al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith le instó a “dejar en paz” a la policía nacional o la guardia civil. “Parecen que intenta apropiarse de algo que no es suyo y que sus socios -en referencia al PP- recortan, desprestigian y empeoran sus condiciones laborales. Si siguen en esa apropiación de símbolos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nos tendrán en frente. Dejen en paz a la policía nacional, a la guardia civil e incluso a los mossos”.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith interviene en la sesión plenaria celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados FOTO: Juan Carlos Hidalgo EFE

Para Vox, son los socios del Gobierno los que “expulsan a todos los que no se someten a la bota independentista y de ultraizquierda”.

El titular de Interior consideró que “la inmensa sociedad catalana quiere vivir de forma segura”, dijo Marlaska al tiempo que replicó al diputado de Vox de que “usted carece de hechos de gravedad que enumerar” mientras, Ortega Smith, insistía: “La realidad es que este Gobierno ha dado la espalda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dese una vuelta por Cataluña, sin cámaras y hable con ellos, a lo mejor les entendería mucho mejor”.

Marlaska insistió en que “para cuidar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Gobierno tiene claro el camino: política y diálogo” y aseguró que el objetivo es “resolver los problemas, no profundizar en ellos”. Subrayó que, mientras Vox ve una realidad donde independentismo se equipara con la violencia, no es violencia, es una posición política, una realidad en la que según ustedes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incluso recelan de otros, y no es así. Quizá lo hagan por ignorancia, pero en su caso es por mala fe”, le espetó a Ortega Smith.