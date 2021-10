La desternillante equivocación del ministro Escrivá al servirse un vaso de agua

“El punto de partida”... “El punto de partida”.. es no verter el agua en un atril. Lo correcto es hacerlo en vaso. Esta es la lección que dejó este martes el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, cuando intervenía en la presentación del Mapa de Talento Sénior de la Fundación Mapfre. Un despiste del titular del Gobierno que sucedió el pasado 1 de octubre pero que había pasado desapercibido hasta ahora.

El ministro de ramo arrancaba su discurso frente a un atril transparente. Ante la necesidad de beber agua, una azafata le proporcionó una botella. El vaso, que descubriría más tarde, se encontraba en una repisa del mismo atril. Pero el ministro, que no lo vio en un primer momento, optó por usar un recipiente adosado en el atril que no estaba destinado para verter agua en él. El ministro rellenó incluso el recipiente al completo ante la mirada de los asistentes que no podían contener su risa.

Mientras que vertía el agua en el recipiente rebautizado por él mismo, el ministro trataba de arrancar su discurso. “El punto de partida... ¡Ah! Esto no es. Me parecía muy complejo...”, dijo al percatarse de la situación. !Ahora tengo problemas, mucho cuidado con la botella ahora”, bromeó para después emitir una carcajada al darse cuenta de que ese recipiente era parte del diseño del atril. Después, el ministro recuperó la compostura y continuó con su discurso. Eso sí, racionando el agua. La botella solo daba para dos vasos y uno de ellos ya lo había desperdiciado.

Vaya, ministro @joseluisescriva , nos hemos viralizado. Me pregunto cómo limpiarían después el atril. — Cris Alonso (@CrisAlonsoG) October 26, 2021

Las redes sociales no han dudado en rescatar este video que se ha convertido en viral. Y es que la pregunta que más se han hecho los usuarios en Internet es la de ¿Cómo lograron sacar el agua del atril? ¿voltearon el mueble? ¿esperarían a que se evaporara?

El episodio desternillante que protagoniza el ministro Escrivá ha llegado a ser comparado con el mítico sketch de Tip y Coll en el que explican cómo llenar un vaso de agua.