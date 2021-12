Fernando López Miras: “Todos tenemos que remar con Casado, no hay otra dirección posible”

¿Usted impondrá nuevas restricciones antes de Navidad por el aumento de los contagios?

Me gustaría no tener que hacerlo, pero sí le puedo decir que adoptaremos todas las medidas que nos aconsejen y nos indiquen los profesionales sanitarios, y nuestros expertos en epidemiología y en salud pública. Así lo hemos hecho durante toda la pandemia y la Región de Murcia es la Comunidad Autónoma de España con menor tasa de mortalidad por coronavirus.

¿Qué previsión manejan sus expertos?

Nos dicen que la situación actual dista mucho, en gravedad, de las anteriores porque ahora hay vacunas y más herramientas para hacer frente al virus, y, además, la incidencia no se está traduciendo en ingresos hospitalarios, en ocupación de UCI y en fallecidos en la misma proporción que en las anteriores olas de la pandemia. Dicho esto, es verdad que la actividad social y económica está afectando al incremento de los contagios y tenemos que ser muy prudentes y muy responsables. No es momento para restricciones como las anteriores, pero no podemos mirar hacia otro lado cuando vemos como están aumentando los contagios de forma exponencial. Debemos seguir implementando la vacunación y, junto a esto, responsabilidad y prudencia, uso de la mascarilla, distancia de seguridad, higiene, y sentido común. No es prudente celebrar un acto con cientos de personas, por ejemplo.

En Madrid podrían decirle que está limitando la libertad de los ciudadanos.

No creo que lo digan.

Ya han manifestado su oposición a la instrucción de Génova para que se anulen las cenas de Navidad. La justificación está en que hay que aprender a convivir con el virus para no arruinarnos económicamente.

Tenemos que aprender a convivir con el virus, y la mejor forma de hacerlo es con mascarilla, con distancia de seguridad, con mucha prudencia, evitando aglomeraciones y evitando una interacción social que sí podríamos tener si no siguiéramos en pandemia. Estoy convencido de que los responsables políticos de la Comunidad de Madrid toman sus decisiones de acuerdo con lo que les dicen los expertos sanitarios y que adoptan las mejores decisiones que entienden en cada momento.

Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que ella acata la instrucción porque el que manda es el «patrón», Casado, pero que, si fuera por ella, no habría suspendido esas cenas de Navidad.

La verdad es que no sé cómo organizan las cenas y las comidas en Madrid. Ni cómo está el protocolo sanitario. Pero todos somos conscientes de la situación que hay y estoy seguro de que todos actuaremos de la forma más responsable posible.

¿Le molesta que Ayuso vaya siempre por libre?

Creo que tenemos una gran presidenta en la Comunidad de Madrid. Isabel es un gran activo para el Partido Popular, como el resto de presidentes autonómicos, y está haciendo una gran gestión en la Comunidad de Madrid. Todos, Isabel y el resto de presidentes autonómicos, estamos en la hoja de ruta del presidente Casado y no hay ninguna otra hoja de ruta distinta. Cuando hablamos del Partido Popular, hablamos de los problemas de los españoles y la única alternativa a Sánchez es Casado. Y en eso es en lo que tenemos que estar, y en lo que yo confío en que estemos todos los presidentes autonómicos. España está en tiempo de descuento y todos tenemos que remar con Casado.

Ayuso está tan legitimada como los demás presidentes autonómicos para ser la presidenta regional del partido, ¿no?

Eso se decidirá en el congreso, que se convocará conforme a los tiempos y plazos fijados.

¿Está con los que dentro de su partido creen que el ruido de la crisis de Madrid está perjudicando a las siglas a nivel nacional?

Nunca es positivo que se hable de cuestiones internas de los partidos políticos. Los españoles esperan de nosotros soluciones para sus problemas y no es bueno que un partido que va a gobernar España transmita, en ocasiones, la imagen de que está hablando más de cuestiones internas que de lo que importa a los españoles. No genera confianza ni credibilidad entre los ciudadanos. Pero también quiero destacar que cada vez que escucho al presidente Pablo Casado, o al secretario general García Egea, lo que percibo es que están hablando de lo que les importa a los españoles.

¿Y cuando escucha a Ayuso?

Todos los presidentes de gobiernos autonómicos tenemos que seguir la hoja de ruta de Pablo Casado. Es el mejor proyecto de país que podemos contribuir a construir entre todos.

Entramos en un año electoral. Habrá elecciones autonómicas en Andalucía... ¿Cuál cree que debería ser la posición del PP en su futura relación con Vox? ¿Acuerdos de gobierno o ir a repetición de elecciones si no les apoyan sin exigir entrar en el gobierno?

Cada elección es diferente, y cada comunidad autónoma, también. Pero es un hecho que el único partido que garantiza la estabilidad de un gobierno es el PP. Menos PP, es menos estabilidad, y menos PP, es menos gestión. Cuando en algunas comunidades autónomas hemos dependido de otros partidos políticos, como ha ocurrido en la Región de Murcia, en momentos, por cierto, muy complicados, como en la tercera ola de esta pandemia, la izquierda ha llegado a plantear una moción de censura con otros partidos minoritarios, en este caso Ciudadanos, generando inestabilidad en el peor momento posible.

Pero hoy no hay ninguna encuesta que diga que pueden gobernar sin buscar el apoyo del partido de Abascal. Por eso le preguntaba que cuál de las dos opciones es mejor.

En sólo dos años el Partido Popular y el presidente Casado han conseguido dar la vuelta a las encuestas. Hoy el Partido Popular lidera todas las encuestas. Y si esto se ha conseguido en dos años, estoy convencido de que en otros dos, antes de las elecciones, cuando se convoquen, el Partido Popular estará en una situación que permitirá ofrecer un proyecto a los españoles para no depender de nadie.

Pero, ¿por qué cree que Vox mantiene hoy su fuerza electoral?

Estamos en el camino adecuado: somos la única alternativa real.

Y la resistencia de Vox, ¿en qué la explica?

Pablo Casado está demostrando que tiene un plan para España centrado en mejorar la vida de todos los españoles, alejado de populismos, con un programa económico realista, solvente y totalmente distinto al de Sánchez. Menos Pablo Casado es más Pedro Sánchez.

¿Es viable un acuerdo para reformar el modelo de financiación autonómica?

Ésta es una de las cuestiones de Estado más importantes que España tiene encima de la mesa. De la reforma del sistema de financiación depende que garanticemos el Estado de Bienestar de todos los españoles. Y más cuando estamos en mitad de una pandemia que deja unas necesidades de mayor cobertura social para quienes se han visto más perjudicados en el plano económico por la crisis sanitaria. Hoy en día los españoles no tienen los mismos recursos para Sanidad, Educación o Política Social.

El modelo actual viene de la etapa de Rodríguez Zapatero y tampoco Rajoy lo cambió.

La herencia es de la etapa de Rodríguez Zapatero, que, además, dejó el país en quiebra técnica y a punto de ser intervenido por Bruselas. Cuando Rajoy llegó a la Presidencia del Gobierno el PSOE había dejado los cajones llenos de facturas sin pagar y en una situación económica que hacía del todo imposible afrontar esa reforma del sistema de financiación. Ahora Sánchez no ha hecho otra cosa que mirar para otro lado mientras el problema se agrava con la pandemia. . Llevamos meses pidiéndole que convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se debe tratar este asunto, como ya hizo el Gobierno del Partido Popular. Y ha desoído todas las peticiones que le hemos hecho llegar. La situación está arrastrando a las comunidades más perjudicadas por el sistema de financiación, como la Región de Murcia, Andalucía o Valencia, a perder competitividad y nos coloca en serias dificultades para garantizar con todos los recursos el Estado de Bienestar.

¿No hay alternativa para corregir ese desequilibrio?

Desde hace ya mucho tiempo nosotros venimos reivindicando un fondo de nivelación, por ejemplo. La Comunidad Valenciana ha recibido algunas compensaciones históricas de su deuda, mientras que la Región de Murcia, desde 2009, fecha en la que se aprobó el último sistema de financiación, ha dejado de recibir hasta 8.765 millones de euros. ¡Es el 90 por ciento de nuestra deuda! Por eso creemos que es urgente activar un fondo extraordinario de nivelación para compensar a las dos comunidades peor tratadas, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Pero hasta ahora siempre hemos recibido el silencio por respuesta.

Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia.  FOTO: Cristina Bejarano La Razón

¿Le parece bien que los Presupuestos Generales del Estado sirvan para contener, al menos en parte, la crisis del sector audiovisual catalán?

Los Presupuestos Generales del Estado son un despropósito, pero la mayoría de las decisiones que toma Sánchez son un despropósito porque las adopta pensando en sus socios, que no creen en España, en lugar de pensando en el conjunto de los españoles. Tenemos un Gobierno y un presidente secuestrados, políticamente hablando, por los intereses de los independentistas catalanes, de los herederos de ETA, de Bildu y de algunos otros más que ni creen en la Constitución ni en la unidad de España. Y mientras pacta para mantenerse en el poder con los que quieren acabar con España da la espalda a los que somos leales con el Estado. Los Presupuestos no recogen ningún gran proyecto que dé solución a las necesidades de la Región de Murcia.

Pero, si al menos se pone un parche al sector audiovisual catalán con esa enmienda de última hora de ERC, ¿eso le parece bien?

A mí me parece bien que, si hay un reparto de fondos para el sector audiovisual o para cualquier otra cuestión, sea igual para todas las comunidades autónomas porque, si no, lo que se está haciendo es favorecer y premiar que una comunidad autónoma salga a una velocidad de esta crisis sanitaria, económica y social, y que se lastre la salida, a la misma velocidad, de las demás comunidades autónomas.

¿Cuántos fondos europeos han recibido ya?

Nos han llegado pocos y sin una excesiva justificación. Somos el segundo país de Europa que más fondos recibe para la recuperación de esta pandemia, en base a tres criterios: población, Producto Interior Bruto y tasa de desempleo. De acuerdo con esos criterios, la Región de Murcia debería recibir 2.400 millones de euros, y no sabemos nada de ellos. Como tampoco sabemos cuál va a ser el criterio de reparto del Gobierno de España.

¿Cuánto dinero les ha llegado?

El Reglamento de los Fondos de Recuperación y Resiliencia dice que ese reparto debe hacerse de acuerdo con las entidades regionales, locales y la sociedad civil. Pero no se ha creado el organismo independiente de gestión de fondos europeos que pedimos. Hemos enviado todos los proyectos que entendemos que son necesarios para transformar la Región de Murcia, para que sean palanca transformadora , de reactivación, de crecimiento, de generación de oportunidades y puestos de trabajo. Y no hemos recibido respuesta en ninguna de las conferencias sectoriales, previa amenaza, además, de que si se votaba en contra de ese reparto no llegarían fondos.

¿Tiene la cifra de los fondos que ya gestiona su Gobierno autonómico?

Se han comprometido para la Región de Murcia 333 millones de euros, de los cuales han llegado un 40 por ciento, que dista mucho de los 2.400 millones de euros que nos correspondería en justicia. Y no sabemos nada más. Bueno, sí, sabemos que hay otros fondos que se están repartiendo a dedo en función del interés particular del Gobierno central, como los 9 millones de euros para emprendimiento y empleo que se han dado solo a comunidades del PSOE o los 110 millones de euros, para luchar contra la desigualdad, que se han repartido también entre las comunidades del Partido Socialista y en el País Vasco. Por lo tanto, hay oscurantismo o falta de transparencia y no hay criterios objetivos a la hora de repartir ese presupuesto. No sabemos a qué atenernos, no sabemos cuándo llegarán los fondos ni para qué. Y ya vamos tarde, porque los fondos europeos deben estar comprometidos en 2023 y ejecutados en 2026. Los fondos europeos pueden ser un gran fracaso del Gobierno de Sánchez

¿Han previsto algún mecanismo para trasladar esta denuncia a Europa?

El presidente del Comité de las Regiones de Europa ya ha criticado al Gobierno español por la forma de establecer los criterios de reparto. Celebramos una conferencia de presidentes con la presidenta de la Comisión Europea, con la señora Ursula von der Leyen, y le transmitimos la necesidad de que los fondos de Europa llegasen a las regiones. Y ella se comprometió a que Europa estaría vigilante para que esto fuera así.

¿Pero están planteándose utilizar algún canal para transmitir de manera formal esta denuncia?

Empezamos mal en ese reparto de fondos, como digo, porque no se cumple ni el artículo 18 ni el 28 del reglamento para consensuar los criterios de reparto y los proyectos con las administraciones regional y local y con la sociedad civil. Y, a partir de ahí, hemos seguido empeorando porque se ha desatendido la petición de casi todas las comunidades autónomas para que aquí hiciéramos algo que se ha hecho en el resto de los países de Europa, que es crear un organismo independiente que establezca un criterio objetivo de reparto en función de proyectos que realmente sean transformadores de las comunidades autónomas. No se está haciendo nada de esto y vamos a seguir denunciando esta situación en las instituciones europeas y donde sea necesario.

¿Ante qué organismo?

En principio, lo lógico es que sea la Comisión Europea, que es quien está transfiriendo esos fondos y quien tiene que velar por su correcta ejecución.