«El reparto de la financiación se ha hecho a espaldas de las comunidades»

Barones frente Ayuso: «Es importante no contagiarse para ser libres»

Fue al inicio del acto cuando el presidente de Murcia, López Miras lanzó una indirecta para la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso cuando hizo un llamamiento a la prudencia y a seguir las normas contra la Covid. Apuntó que, en el caso de que se contagiara de coronavirus tendría que estar «cuarentenado», por lo que no podría ejercer la libertad que le permite ser murciano ni estar al frente del Gobierno de la región «y mucho más si tuviera que pasar por un hospital». «Creo que es importante no contagiarse para ser libres», dijo López Miras mientras se disculpaba por no quitarse la mascarilla durante todo el coloquio. «Yo intervendré con la mascarilla puesta. Saben que la gestión que hemos liderado en la Región de Murcia ha sido siempre prudente, responsable y siguiendo las recomendaciones del personal sanitario». Defendía así que, cuando se habla de una situación, es importante asesorarse por expertos, en referencia al conflicto entre Génova y Ayuso que criticó la decisión de la dirección nacional del PP de suspender la cena navideña por una cuestión de «prudencia».