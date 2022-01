Casado reitera su apoyo al Gobierno si hay que desplegar tropas y pide a Yolanda Díaz que se posicione

El líder del PP, Pablo Casado ha asegurado que su partido mantiene una “posición de Estado” y ha vuelto a reiterar su apoyo al Gobierno para cumplir con sus obligaciones en el marco de la Alianza Atlántica. Por tanto, si la OTAN requiere de desplazamientos de buques de la Armada, aéreo o desplazamiento de tropas “nosotros lo apoyaremos porque pensamos que es clave para garantizar la paz en Europa, la integridad en algunos de los países con los que compartimos políticas de vecindad”. Asimismo, también dijo que es importante para el “progreso económico y social” que dijo va a asociado a esa estabilidad geoestratégica.

Casado también subrayó que el Gobierno no ha avisado al PP, principal partido de la oposición, y, además, consideró que en este caso estaría “obligado” a hacerlo ante cualquier movimiento de tropas, pero, aun así, en paralelo destacó que “lo vamos a apoyar” y espera que el Ejecutivo informe en el Congreso y también sería lógico, dijo “que informara al principal partido de la oposición de ello”.

Al líder del PP azuza las diferencias que hay en el seno del Gobierno e incidió en que le gustaría también que el Ejecutivo “clarificara” su posición porque “ellos dicen que son un solo Gobierno y están muy unidos, por lo que entiendo que sus ministros de Podemos que están en contra de la OTAN y a favor de Rusia digan si son un solo Gobierno y si están en contra de la posición de la ministra de Defensa, del ministro de Exteriores y del Presidente. Me gustaría conocer la opinión de la vicepresidenta Yolanda Díaz”. Casado ha recordado que el exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias “no está muy de acuerdo” y ha vuelto a compararlo con un “belicismo” del que ya acusaron al PP en su día.

En el caso de que el Ejecutivo no informe al PP del envío de tropas, si fuera necesario desplegarlas en el entorno del Este de Europa, Casado aseguró que solicitarán la comparecencia de Sánchez, pero “en una cuestión de Estado no vamos a condicionarla” y por ello pidió “coherencia” en los ministros de Podemos no solo en temas internacionales con Venezuela, con Cuba o Nicaragua, sino también en la defensa europea y pedimos un respeto a los representantes de la soberanía.

Asimismo, el líder del PP recordó que con Felipe González, los populares “siempre hicieron gala de responsabilidad” y subrayó que no harán campañas del “no a la guerra” si hubiera un movimiento de tropas, aunque espera que la vía diplomática se agote y no haya un conflicto armado en el Este de Europa.