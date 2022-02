Casado reivindica al PP como la única alternativa y llama a rechazar cualquier proyecto de “populismo y radicalismo”

El presidente del PP, Pablo Casado ha presidido la reunión del Grupo Popular de Congreso y Senado donde ha fijado posiciones en la estrategia del partido donde aseguró que son “una gran fuerza política” al tiempo que criticó el “récord” de ausencias del presidente del Gobierno en cuanto a comparecencias se refiere en el Congreso.

Al inicio de su intervención, Casado tuvo un recuerdo especial para los fallecidos a causa de la pandemia y reprochó de nuevo la “temeridad y negligencia” del Gobierno en su gestión que, dijo, “seguiremos reclamando que se investigue y que la Fiscalía deje investiga” frente a las denuncias que han interpuesto sanitarios. “Reclamamos justicia”, dijo.

El líder del PP subrayó las “terribles consecuencias” que ha supuesto la pandemia donde, en España, hay más contagios que en otros países europeos y más devastación económica, algo que vinculó al hecho de que “se han tomado medidas muy equivocadas”. Hizo balance del número de parados, las colas del hambre y los ránkings “impermeables a la propaganda de Moncloa” donde, apuntó que, “se nos señala como el peor país de Europa en cifras de paro, deuda pública, déficit público y estructural. El fracaso es por incompetencia, pero también por las mentiras”.

Renovación del CGPJ

Casado arremetió contra los intentos de politización de la justicia, la no imparcialidad de la Fiscalía o un Parlamento del que, dijo, quieren “dejar a los parlamentarios como un coro de aplaudidores”, criticando así los Reales Decretos que el Gobierno ha llevado de manera reiterada. Por ello, volvió a recordar que en el PP “no vamos a renovar el CGPJ hasta que se garantice, por ley, que los jueces puedan elegir a los jueces, como pide Europa, como piden los jueces, como pide nuestro programa electoral y como pedía el de Sánchez”.

Frente al negacionismo del “no es no”, afirmó que en el PP fueron responsables para apoyar una reconstrucción sanitaria “que rechazó el Gobierno, eligiendo a ERC”; con unos presupuestos “que también rechazó, eligiendo a Bildu” y en el reparto de fondos europeos “en el que Sánchez eligió a Vox para tener barra libre”.

"No vamos a tolerar que se empañe el sacrificio de los héroes de la libertad española, de las víctimas del terrorismo, para que Sánchez siga en el Gobierno con los votos de Bildu".



“Ilusionismo” de Sánchez

Casado también se refirió a las víctimas del terrorismo. Subrayó que en el PP “no vamos a tolerar que se empañe el sacrificio de los héroes de la libertad española, de las víctimas del terrorismo, para que Sánchez siga en el Gobierno con los votos de Bildu”. Destacó que es “muy triste” que vengan de fuera -como ocurrió con la misión del Parlamento Europeo- para decirnos que más de 300 crímenes no pueden quedar impunes. También recordó a los populares que seguirán luchando contra los “ongi etorris”, contra los “enjuagues” que se quieran acometer con el fin de que los etarras puedan cumplir menos años de prisión, así como los acercamientos de presos, o acabar con el adoctrinamiento.

Asimismo, aseguró que harán frente a la propaganda en la que, dijo, “Sánchez aún no ha agotado su capacidad de ilusionista”, pero garantizó que el PP seguirá denunciando “sus trucos”.

Reforma laboral

El líder de los populares se refirió a la Ley de reforma laboral, un “trágala” en el que “a nosotros, en este debate de la reforma laboral, nadie nos ha dado vela en ese entierro”. Destacó que la propuesta es “inconexa” y, por tanto; “ya no saben ni qué es lo que se somete a votación, pues un día nos piden nuestro apoyo porque no ha cambiado tanto, luego que sí que es distinta... y nadie se toma en serio este disparate, menos con el zoco de prebendas”.

"No vamos a renovar el CGPJ hasta que se garantice, por ley, que los jueces puedan elegir a los jueces, como pide Europa, como piden los jueces, como pide nuestro programa electoral y como pedía el de Sánchez".



“Podrán aprobarla o no, será su problema y responsabilidad plegarse a quién miente siempre, pero ya no engaña a casi nadie”. El líder del PP dijo que respetará sus propios principios y propuestas, las que plantearon con lealtad que van desde la mochila austriaca a la hucha por el empleo.

En cuanto al reparto de los fondos europeos, recordó que el PP planteó una autoridad independiente para que llegara a las empresas y a las familias y no “a ese Frankenstein”. Volvió a denunciar el “reparto clientelar” y abuso para favorecer al socialismo en autonomías y ayuntamientos y lo “hilarante” de sacar pecho por una carta de Von der Leyen que desde el Ejecutivo han manipulado de forma falsaria, haciendo creer que era por cómo estaba gestionando el reparto el Gobierno.

"El verdadero problema que tiene Sánchez es que hay una contradicción insalvable entre lo que necesita España y lo que reclama Europa, por una parte, y lo que exigen sus socios y necesita él para mantenerse en la Moncloa, por otra".



Por ello, subrayó que “patriotismo” y “lealtad” es decir la verdad porque “España no necesita silencios cómplices con el Gobierno, sino voces claras”, porque “lealtad” es denunciar que se creó una “red de amigos” para repartir esos fondos por lo que “de él es su exclusiva responsabilidad”. “La sirena no es la que provoca el incendio, por mucho que se empeñe”. “Llevamos hablando mucho tiempo dando la voz de alarma. No puede ser que para recibir fondos haya que pagar un peaje”. Casado dijo que aquí “o se atiende a los intereses de España o a los de sus socios y su propio interés”.

Crisis de Ucrania

Sobre la crisis de Ucrania, en la que los populares han solicitado que fuera el presidente del Gobierno que compareciera en el Congreso para dar explicaciones, recordó Casado que el PP salió a mostrar su apoyo al Gobierno antes de que diera cuenta de ello y tuvo incluso que llamarle por teléfono ya que Sánchez no llamaba al principal partido de la oposición. Destacó que “EE UU no olvida los desplantes de Zapatero, porque no entiende de colores ideológicos” al tiempo que destacó que tampoco olvida las conexiones de muchos de sus ministros con el régimen del presidente de Rusia, Vladimir Putin por lo que “España no es un país fiable a la hora de compartir información”, dijo, como consecuencia de que el presidente del Gobierno quedara fuera de la video conferencia que el presidente de EE UU mantuvo con países miembros de la OTAN, entre los que excluyó a España.

Elecciones en Castilla y León

Sobre la actualidad electoral, Casado ensalzó la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco al que trasladó su apoyo “para seguir avanzando con un buen Gobierno en los próximos cuatro años”. Dijo que el programa del candidato del PP está “pegado a las necesidades del campo, de la industria, del empleo, de la lucha por la competitividad: el reformismo que está en nuestros estatutos”. Porque, el PP es el único reformista y de centro derecha en España; la única alternativa a populismos y radicalismos. “No hay otra alternativa”.

“Los espacios se van cerrando por el precio que Sánchez tiene que pagar por seguir en el Gobierno”. Por ello pidió a sus parlamentarios “rechazar cualquier proyecto de populismo y radicalismo; una libertad que “debe unirnos una vez más, en cuanto a división territorial y fractura de los españoles”.