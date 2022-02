Cs se ve “más fuerte” como partido a pesar de perder once escaños: “Que nadie nos dé por muertos”

Ciudadanos saca pecho por haber logrado resistir al tiempo de que los populares no hayan conseguido el objetivo para el que adelantaron las elecciones: el de la mayoría absoluta. Por ello, los naranjas tildan de “gatillazo histórico” los resultados electorales del PP en Castilla y León que “fueron a por lana y salieron trasquilados”.

La formación que lidera Inés Arrimadas, a pesar de los malos resultados, aseguran que se sienten “más fuertes y unidos” después de haber perdido hasta once procuradores por haber logrado sacar uno, el de Francisco Igea, y no desaparecer. “Venían a por nosotros y no han podido. La crisis está ahora en los despachos de Génova”, dijo el portavoz nacional, David Pérez. Ensalzan el “campañón” que han hecho y arremeten crítica contra los populares por haber ido a unas elecciones anticipadas que les hace cambiar de socio y por tanto convierte a la Junta en “inestable”. “La que habéis liado, pollito”, dijo Pérez.

La formación naranja dice que su objetivo electoral “era mantener la presencia en Castilla y León” y aseguran que han cumplido con ello. Cargan contra Mañueco por una “extraña conspiración” para desalojarlos de la Junta, pero no lo ha conseguido en las Cortes. Dicen que Igea, será como el “tamborilero” y “no le arrienda las ganancias” al resto de cómo puede ser al seguir manteniendo su voz. En Cs creen que “quien tiene que hacer autocrítica es quien nos metió en este fregao” y quien tiene que estar avergonzado, apunta, es el PP.

En Castilla y León ha ocurrido un punto de inflexión.



📡 @DanielPerezCs "Cs sigue vivo. Cuando la nueva dirección del partido tomó este proyecto estábamos en la sala de autopsias, pero el cambio de tendencia al alza es muy claro" #ActualidadCs pic.twitter.com/7jpZaLCqOV — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) February 14, 2022

Objetivo: resistir

Para la formación de Inés Arrimadas “Ciudadanos ha tocado suelo”, “ahí estamos”, con un procurador porque “el objetivo era echarnos” y presumen de “resistencia”.

Ante una estrepitosa caída del voto, dice que “no se están viendo bien los parámetros” porque esa debacle se produjo en noviembre 2019 por lo que consideran que Cs se ha mantenido de alguna manera teniendo de referencia el momento de la verdadera caída, cuando Arrimadas tomó las riendas de un partido que “estaba en la sala de autopsias”. “Ciudadanos sigue vivo por mucho que pretendan matarlo”. Insisten en que han retenido el 30% del voto en una comunidad muy extensa y despoblada donde se necesita un amplio porcentaje para lograr un procurador, y que si ese resultado se extrapola a Andalucía “entramos siendo decisivos y también en la Comunidad Valenciana”.

Desde Cs mantienen la preocupación por la inestabilidad e incertidumbre y creen que seguirán “siendo útil” y “más necesarios que nunca”. “Hoy Cs es más fuerte y unido” que lo que podía estar cuando se adelantaron las elecciones.