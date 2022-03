El juez descarta imputar a Pablo Iglesias por el “caso Dina” sólo por “sospechas”

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no ve motivos para citar como investigado al ex líder de Podemos Pablo Iglesias por los daños en la tarjeta del móvil de su ex asesora Dina Bousselham. El instructor del “caso Dina” ha rechazado así la petición de Vox, que le instó a imputar a Iglesias en el recurso en el que cuestionó que no se prorrogase más tiempo la instrucción.

García Castellón -que en octubre de 2020 llegó a remitir al Tribunal Supremo una exposición razonada para que imputara al entonces líder morado por tres delitos, lo que la Sala Penal rechazó- considera que Vox “no ha motivado de modo suficiente su petición”, que considera que “no se apoya en ningún hecho, dato o elemento novedoso que no se hubiera tenido en cuenta” cuando se negó a acordar la prórroga de la investigación en enero de 2020.

Vox argumento que la investigación no había finalizado y que era necesario citar como investigado a Iglesias, por lo que entendía que el instructor debía ampliar el plazo de la investigación. Pero García Castellón subraya que el informe de la Policía Científica del pasado 24 de enero concluye que no es posible “determinar la producción de los daños en la tarjeta del teléfono” de la ex asesora de Podemos, “ni concretar su autoría”, por lo que sostiene que con esos mimbres no se puede imputar al ex líder de Podemos un delito de daños informáticos.

El instructor reprocha a Vox que no especifique “cuáles son los indicios de los que se deriva la necesidad” de citarle como imputado, algo que -remarca- “únicamente se sustenta en sospechas”. Y recalca que la acusación popular “no detalla qué elementos delictivos se atribuyen a Pablo Iglesias, más allá de que estuvo en contacto con la tarjeta”