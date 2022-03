El desbloqueo del CGPJ, a la espera del “efecto Feijóo”: “Estamos mucho más cerca de lo que parece”

Enrocada desde hace 1.210 día, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) será uno de los primeros compromisos que el PSOE pondrá sobre la mesa del nuevo líder del PP para testar su anunciada disponibilidad a sellar pactos de Estado con los socialistas. Y es que en las filas del partido que lidera Pedro Sánchez la llegada de Alberto Núñez Feijóo se ve como “una oportunidad para llegar a un acuerdo”. Así lo ha asegurado el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Francisco Aranda, en un debate organizado por el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros que ha reunido en Madrid a los portavoces socialista y popular en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y a representantes de las cuatro asociaciones judiciales.

Un acto en el que tres de las asociaciones judiciales -la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)- han coincidido en una exigencia: la renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces (en funciones desde diciembre de 2018) para acometer después la reforma del sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial. Solo Foro Judicial Independiente se desmarca de esa postura y apuesta por cambiar el procedimiento de designación antes de proceder a la renovación del actual Consejo. Las asociaciones se plantean incluso trasladar a los partidos un nuevo modelo de elección de los vocales respaldo de forma unánime por todas ellas, una iniciativa todavía incipiente, admiten.

“Estamos mucho más próximos de lo que parece”, ha asegurado el viceportavoz de JJpD Fernando de la Fuente, quien según ha asegurado PP y PSOE confluyen en dos parámetros: en la necesidad de que las instituciones funcionen, “y por lo tanto la renovación debe hacerse”, y en abrir un diálogo a posteriori, en el seno de una comisión parlamentaria en la que “se dé voz a las asociaciones”, que aborde la reforma del sistema de elección de los vocales vigente desde 1985. “De nada sirve reformar el sistema si luego hay que cambiarlo de nuevo”, ha recalcado.

PP: la elección de Delgado, “insostenible”

El portavoz popular de Justicia en el Congreso, Luis Santamaría, ha enfriado no obstante ese optimismo progresista. “Feijóo ha hecho un claro ofrecimiento de pactos al presidente del Gobierno -ha recordado-, y la primera reacción de Pedro Sánchez “ha sido cambiar de forma unilateral la política sobre el Sahara”. “Creo que habrá pactos -ha dicho- pero los partidos no podemos seguir enrocados en las posturas en las que estamos”. No en balde, ha reprochado al PSOE que no se mueva “ni un milímetro” del actual modelo de elección parlamentaria de los vocales, incluidos los de procedencia judicial.

Santamaría ha hecho hincapié en englobar el acuerdo en el marco más amplio de un Pacto por la Justicia que incluya, por ejemplo, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para evitar que la Fiscalía esté instrumentalizada políticamente, cambiando el sistema de elección del fiscal general, que ha tachado de “insostenible”.

“Nos gustaría que el PP, que es un partido de gobierno, pudiese abrirse a pactar una renovación que es necesaria y que tras 1.210 días supone además una anomalía democrática”, ha emplazado a Feijóo el portavoz socialista de Justicia en la Cámara Baja, Francisco Aranda. “El PP siempre se acoge a una excusa -ha reprochado a los populares-. Hay que renovar el Consejo y luego consensuar un nuevo sistema de elección”.

El CGPJ, “un oscuro objeto de deseo” para los partidos

Una renovación inmediata en la que coinciden ya -por convicción, resignación o incluso por “aplastamiento”, como reconocía uno de los portavoces a este periódico tras el debate- tres de las cuatro asociaciones judiciales. María Jesús del Barco, presidenta de la APM, aunque partidaria de que se releve cuanto antes al actual CGPJ, ha instado a PSOE y PP a “ponerse de acuerdo” para modificar sin dilación la Ley Orgánica del Poder Judicial. “Los jueces queremos elegir esos vocales”, ha insistido en referencia a los doce de extracción judicial que ahora elige el Parlamento. “Europa nos reclama que al menos la mitad de los miembros del Consejo sean elegidos por los propios jueces”, ha recordado tras afear a los partidos que hayan convertido el CGPJ “en un oscuro objeto de deseo”.

“No se trata de repartirse los asientos -ha defendido Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria-. Hay que cambiar el sistema para que los jueces que hay en el Consejo no los elijan los políticos. Entonces se acabará el problema. Si no es así, se renovará el CGPJ y seguiremos igual”. “Esto es un follón y nos corresponde ofrecer una salida y que la ciudadanía vea que somos capaces. La situación es insostenible”, ha reconocido. “Hay que renovar ya el Consejo, pero no como se ha hecho hasta ahora, y encajar el nuevo sistema de elección en las recomendaciones europeas”, ha defendido el magistrado.

También partidario de esa renovación sin más dilaciones se ha mostrado el representante de JJpD, quien ha asegurado que es a los representantes de los partidos políticos “a quienes hay que exigirles el cumplimiento de la legalidad”. El bloqueo en la renovación de la institución, ha reseñado Fernando de la Fuente, “está suponiendo gravísimos perjuicios para la Administración de Justicia” ante lo que ha definido como “un poder judicial sin rumbo que perjudica a la carrera y también a los ciudadanos”.

Foro: “Me causaría sonrojo un nuevo reparto”

Pero Fernando de la Fuente ha apostado por consensuar a posteriori un nuevo sistema “estable” de elección de los vocales del Consejo, “con contrapesos”, para que sea un CGPJ “operativo que no tome decisiones en beneficio de unos y en perjuicio de otros”, un organismo, en definitiva, “compensado”, ha dicho.

Por último, la vicepresidenta de Foro Judicial Independiente, Cristina de Vicente, ha discrepado de sus compañeros y se ha opuesto a una renovación exprés sin cambiar el sistema de elección. “Si hay una renovación habrá un nuevo reparto. No lo podemos permitir. ¿Cómo es posible que nos hayamos acostumbrado a esto?”. “Los políticos persiguen elegir a los vocales judiciales como medio para influir en los nombramientos del Tribunal Supremo”, ha denunciado antes de insistir en que el mandato europeo “no permite más esperas”.

“Con todo lo que ha sucedido me causaría sonrojo que se produzca un nuevo reparto, que es lo que va a ocurrir”, ha admitido resignada. “¿Queremos hacer las cosas bien. Reformemos el sistema”, ha reclamado antes de recordar que cuando PSOE y Podemos intentaron reformar la ley para rebajar la mayoría parlamentaria de 3/5 necesaria para elegir a los vocales -una iniciativa que finalmente frenó Europa- “se pusieron de acuerdo en dos meses”.