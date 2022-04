Anticorrupción abre una investigación por los contratos del Gobierno tras la denuncia de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido que no solo investigará las contrataciones públicas del Gobierno de Madrid durante la pandemia. También analizará las adjudicaciones del Gobierno de Pedro Sánchez después de la denuncia que la propia presidenta regional Isabel Díaz Ayuso interpuso a siete empresas que obtuvieron contratos. Así consta en un decreto que firma el jefe fiscal Alejandro Luzón en el que se especifica se tratará de esclarecer su hubo delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias y malversación, pero aclara que no consta por el momento participación de personas aforadas, es decir, miembros del Ejecutivo en cuyo caso no tendrían competencia. Las diligencias se han asignado al fiscal Luis Pastor.

La Fiscalía hace referencia, de hecho, al procedimiento que se abrió para esclarecer los contratos al hermano de Ayuso y dice que, igual que entonces, no hay personas concretas a las que se imputen delitos, pero que no puede dejarse de abrir una investigación dada la “indiscutible trascendencia social” del contexto. Se refiere a la contratación pública durante el peor periodo de la pandemia. Exponen que es pertinente “acordar la incoación de diligencias de investigación para esclarecer si los contratos de adquisición de material sanitario denunciados por fallidos o fraudulentos se ajustaron a las exigencias y garantías impuestas por la contratación administrativa”.

Anticorrupción abre así una nueva vía para analizar hasta siete empresas que hicieron negocio con la administración pública. Se trata de: Soluciones de Gestión y apoyo a Empresas SL.; FCS Select products S.L; Member of The Tribe S.L; Weihay Textile Group; Hyperin Grupo empresarial; Páginas amarillas soluciones digitales; y Industrias plásticas Playbol.

El escrito de Ayuso denunciaba posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación en doce contratos por valor de 326 millones de euros y 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros. Todas estas adjudicaciones se hicieron a dedo a través del procedimiento de emergencia de la pandemia y se denuncia algún vínculo con el entorno de Sánchez, con el exministro de Sanidad, Salvador Illa, con el exresponsable de la cartera de Transportes, José Luis Rodríguez Ábalos, con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

El hermano de Ayuso bajo la lupa

Estas diligencias se suman a las que se incoaron el pasado 22 de febrero para determinar si la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cursó de forma irregular unos contratos de mascarillas de cuyo pago el hermano de Díaz Ayuso cobró una comisión. En este caso los denunciantes fueron PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid que, primero, denunciaron un contrato por 250.000 mascarillas en 2020 y, luego, ampliaron la denuncia a todos los que se realizaron con la mercantil Artesolar Iluminación cuyo administrador era el hermano de la presidenta.

Poco ha trascendido de estas pesquisas desde que se iniciaron. Las está instruyendo el propio jefe de la Fiscalía y se indaga si las comisiones que Tomás Ayuso admitió (en boca de su hermana) haber cobrado se hicieron por los cauces legales. La presidenta regional reconoció que habían sido 55.850 euros más IVA, más otras facturas que no detalló. El que fuera líder del PP Pablo Casado dio el dato de 286.00 euros, sin especificar de dónde lo había extraído. Todos estas cifras tendrán que ser también aclaradas.