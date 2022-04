El PP votará “no” al decreto anticrisis: “No tienen palabra, no quieren confianza, quieren sumisión”

A pesar de las llamadas al diálogo que el PP ofreció hasta el último momento al Gobierno para negociar sobre el Plan Económico que Feijóo remitió a Pedro Sánchez, o la carta que el vicesecretario económico de los populares, Juan Bravo remitió a la ministra de Hacienda para buscar un acuerdo y así poder apoyar el plan anti crisis, no hubo acuerdo, por ello el PP votará en contra.

“Qué decepción”, le espetó el diputado del PP, Jaime de Olano a la bancada del Gobierno nada más subir a la tribuna de oradores. Una vez más “decepcionan a la inmensa mayoría de los españoles”. De Olano les afeó que, tras tener durante siete días una “propuesta sensata” no han querido ni sentarse a negociar. “Hoy asistimos al cambalache de Sánchez con los herederos de ETA, a cambio de entrar en la comisión de secretos oficiales”. “No se puede mantener y al tiempo desproteger un Estado. Ustedes no tienen palabra, no quieren confianza, quieren sumisión”.

El PP recriminó al Ejecutivo que les pidan que confíen en ellos “cuando no confían ni si quiera sus propios socios.” “Es todo tan cutre...”, le espetó al tiempo que le recordó que se están saltando “todos los consensos democráticos” mientras buscan la trampa de “tramitarlo como decreto ley, pera a su vez bloquear lo que prometen que harán”. “No son de fiar y a la vez son unos incompetentes”.

El diputado del PP reprochó a Sánchez el “intervencionismo” del Gobierno de Sánchez: “Es una decepción, porque lejos de la subida de precios es un parche para tapar su gestión”. Aseguró que todo ello es “un conjunto de medidas insuficientes, donde la inflación está en el 8,4%. “Déjense ayudar, no sean arrogantes”, al tiempo que le volvió a recordar que cuenta encima de la mesa con una “alternativa justa” para las familias. “Está aún a tiempo”, apuró en decirle Olano instando a Bolaño a subir de nuevo a la tribuna de oradores a tomar la palabra para dialogar. “Convierten en vulnerables a los españoles de hoy, pero también a nuestros hijos y nietos”. “Claro que hay margen”

Asimismo, le preguntó al Gobierno “en qué afectaría a los españoles la supresión del ministerio de Consumo o el de Universidades Olano.