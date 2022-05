Sin rastro del almuerzo con Felipe VI en la agenda oficial

Había mucha expectativa en saber si el encuentro que el próximo lunes mantendrá Don Juan Calos con Don Felipe se incluiría en la agenda oficial de la Casa Real. A última hora de la tarde de ayer y con retraso, en comparación con otros viernes –fecha en la que se publica la agenda de la Casa Real– se despejaron todas las dudas. El lunes no tiene agenda. No en vano, el almuerzo se enmarcaría en la agenda personal del Jefe del Estado, de ahí que no se incluya en los actos oficiales.

No obstante, el Palacio de la Zarzuela confirmó, a través de un escueto comunicado el pasado miércoles, la vuelta del padre de Felipe VI, enmarcada en su deseo de «desplazarse con frecuencia a España para visitar a la familia y amigos».

La Casa Real informaba, además, que Don Juan Carlos permanecería en nuestro país «desde el 19 hasta el 23 de mayo», y que su intención era «permanecer durante esas fechas en la localidad gallega de Sanxenxo» para disfrutar de la Copa de España de vela, y viajar «el lunes a Madrid para estar con Su Majestad el Rey, con Su Majestad la Reina Doña Sofía y demás miembros de su familia en el Palacio de La Zarzuela» antes de poner rumbo, ese mismo día, a Abu Dabi, donde ha fijado su residencia de forma «permanente y estable».

No en vano, pese al revuelo de la vuelta de Don Juan Carlos, restrasmitida en directo por todas las televisiones, el Rey Felipe VI continuó ayer con su agenda oficial ajeno al revuelo en Sangenjo. El monarca no alteró su agenda tras la llegada el jueves por la tarde de Don Juan Carlos a España, en la que es su primera visita desde que se trasladó a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020 y presidió en La Granja (Segovia) la reunión del Consejo Científico del Real Instituto Elcano.

Quien sí acompañó a su padre fue la Infanta Elena, que ayer acompañó a su padre hasta el Club Náutico de Sangenjo a primera hora y después puso rumbo a Sevilla. Por su parte, Doña Sofía se encuentra a «título peronal» en EE UU, país en el que permanecerá hasta mañana.