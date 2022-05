Feijóo, tras tomar posesión como senador: “No voy a rehuir ninguna ocasión de debatir con Sánchez”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo llega al Senado “con el afán de preservar y defender las instituciones españolas y la unidad de la nación”. Una vez ha tomado posesión de su escaño destacó ante los medios la “enorme importancia” que había asumido jurando su cargo y la importancia que suponía. Reiteró su compromiso de respetar a la Constitución, de la que dijo no debe ser “tratada como un elemento troceable a gusto del consumidor”. La Carta Magna, insistió, “no es troceable “porque si no, el edificio se tambalea”. Aseguró que en las Cámaras reside la soberanía de una España unida, autonómica y europea que, con dificultades, pero con muchos aciertos, ha escrito los mejores momentos de una España común, alejada de los modelos de ruptura”. El líder del PP lamentó que el “actual gobierno haya renunciado a esta visión de país”, una visión que se tuvo durante los últimos 40 años. “Lamento que este Gobierno ya no defienda al Estado y haya decidido, a cambio de mantenerse en el Ejecutivo, desprestigiarlas”.

Feijóo recordó que, en ese “desprestigio” está, entre otras cosas, la concesión de los indultos “sin que los indultados hubiesen comprometido no volver a delinquir, mientras pactaba con ellos y los espiaba al mismo tiempo”. También, subrayó que es algo que se ha visto cuando, “para solucionar el problema de su gobierno”, rompe con el consenso de Estado permitiéndoles estar en la comisión de Secretos Oficiales del Congreso a los independentistas y a EH Bildu.

Me sorprende que un gobierno intente hablar con un partido de mangantes. A esta forma de gobernar no nos apuntamos Alberto Núñez Feijóo

Una vez más, Feijóo ha tendido la mano al Ejecutivo si las explicaciones del Gobierno son convincentes y sinceras, ahí “tendrá la ayuda del PP”. Sin embargo; “si decide preservar en la ocultación de información, “no podremos apoyarles”. “Si nos hace elegir entre los intereses de sus socios o del Estado, sabe que elegiremos a los intereses del Estado”.

Feijóo manifestó su respeto por las Cámaras donde comienza su representación por primera vez como senador por designación autonómica. “Creo en el parlamentarismo, creo en la palabra, en las ideas, que se puede mejorar escuchando a los demás y que nadie está en posesión de la verdad”.

El nuevo senador por Galicia también afirmó que cree en la rendición de cuentas del Gobierno, en el debate serio, sereno, sosegado y constructivo por lo que aseguró que “no voy a rehuir ninguna de las ocasiones para debatir con el presidente del Gobierno” comprometiendo así con que el PP “seguirá asumiendo sus compromisos: la Constitución, estado de las autonomías, un parlamentarios sereno y adulto, la labor de control y una oposición honesta, algo que dijo “es nuestro trabajo, nuestra tarea y así lo seguirá siendo” hasta que se convoquen elecciones. Feijóo indicó que Sánchez empezó así la investidura, con el “pago periódico” a ERC y EH Bildu, cada vez que lo necesita. “Me sorprende que un Gobierno intente hablar con un partido de mangantes. A esta forma de gobernar no nos apuntamos. Somo la antítesis al Sanchismo, tuvimos semejanzas al PSOE, pero ese PSOE ya ha mutado”.

El día 7 de junio está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparezca en la Cámara y será, previsiblemente, la primera pregunta que Feijóo le formulará.