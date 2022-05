Comisión de secretos oficiales: prohibido usar móviles, sacar documentos o hacer pública información reservada

Hoy, la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, comparece, a solicitud del Gobierno, ante la comisión de secretos oficiales “para explicar las conclusiones del ejercicio de control interno del CNI”. Lo hace a puerta cerrada y sus señorías están obligados a no divulgar las informaciones obtenidas durante su transcurso. Pero estas no son las únicas medidas de seguridad establecidas en esta comisión, de la que desde el pasado 28 de abril forman parte también ERC, Junts, la CUP y EH Bildu, entre otros. Esquerra ya formó parte de esta comisión en el pasado y también fue objeto de vetos, pero para las otras tres formaciones es la primera vez que tienen acceso a secretos de Estado.

Sin embargo, no estamos ante una comisión normal y sus medidas de seguridad son más rirgurosas. De entrada, sus señorías pueden tomar notas, pero no obtener originales, copias o reproducciones. Si se trata del examen de documentos, se exhibirá una fotocopia de los mismos, acompañada en su caso por el original, pero su estudio se efectuará en el lugar en el que se encuentre dicho documento y en presencia de la autoridad encargada de su custodia. Está prohibido sacar documentos de la comisión. Hay que insistir en que los diputados no podrán hacer pública la información obtenida.

El órgano competente que fiscaliza al CNI es la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, pero la comparecencia de hoy de su directora general estará bajo el foco de Pegasus. El espionaje a los independentistas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, pondrá contra las cuerdas a Paz Esteban, cuya labor en el Centro Nacional de Inteligencia se remonta casi 40 años atrás.

Tampoco está permitido el uso de móviles y no vale con tenerlos apagados. Sus señorías deben depositar sus teléfonos móviles fuera de la sala, en una caja metálica. Lo único que puede salir de esa sala son sus libretas y sus anotaciones.

Asuntos “secretos” por resolver

Bloqueado desde hace más de dos años, este órgano pretende dar respuesta a muchas de las incógnitas suscitadas en las últimas semanas. Esteban tendrá que responder sobre el presunto espionaje a más de 60 políticos independentistas, ya bautizado como el “Catalangate”, así como del hackeo a través del software Pegasus de los móviles de Sánchez y Robles.

Sin duda, este será el eje de la comparecencia de hoy, sin embargo, el desbloqueo de esta comisión de secretos oficiales abre la puerta a que la oposición exija al Gobierno explicaciones sobre otras materias. Y es que el Ejecutivo se ha negado en muchas ocasiones a contestar a determinadas cuestiones en el Congreso por ser “secretas”. En esa lista se encuentran los viajes en Falcon de Pedro Sánchez, el supuesto uso de fondos públicos para operaciones policiales como la Kitchen, la vigilancia del imán de los atentados de Barcelona o la polémica concesión de ayudas públicas, como la recibida por la aerolínea Plus Ultra.

¿Quién forma parte de esta comisión?

Tras la maniobra de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la que consiguió reducir las mayorías de 210 a 176 diputados, esta legislatura será la primera vez que un diputado de Bildu, otro de Junts y de la CUP acudan a la primera reunión de la comisión de secretos oficiales.

En total son diez los diputados convocados. La Cámara Baja eligió a los portavoces Héctor Gómez (PSOE) con 280 votos; Cuca Gamarra (PP) con 282; con Iván Espinosa de los Monteros (Vox) 270 votos; Pablo Echenique (Unidas Podemos) 272; Edmundo Bal (Ciudadanos) 276; Aitor Esteban (PNV) con 275 votos y con 186 votos los diputados Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (de Junts y en representación del Grupo Plural),Mertxe Aizpurúa (Bildu) y Albert Botran (CUP), en representación del Grupo Mixto.