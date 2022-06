Pedro Sánchez se escuda en el TSJC y evita obligar al Govern a cumplir con el 25% de castellano

El Gobierno busca cómo recoser confianzas con Esquerra y, para ello, trata con mucho cuidado la sentencia del 25% de castellano. Con el objetivo de evitar descontentar a los republicanos, Pedro Sánchez ha evitado este miércoles hacer alusión alguna al cumplimiento de la resolución judicial: de hecho, ha avalado la aprobación de una Ley en el Parlament para sortear el 25% y se ha escudado en esperar a ver qué le parece al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La Ley aprobada en la cámara catalana sitúa el catalán como lengua vehicular y el castellano como lengua curricular y ha contado con el apoyo de PSC, ERC, JxCat y Comunes. La norma está impulsada con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia del 25% con flexibilidad, sorteando los porcentajes establecidos por el TSJC, lo que conlleva el riesgo de que no se acabe aumentando el número de clases en castellano tal y como ha quedado evidenciado con el decreto de desarrollo aprobado por el Govern. “Es una democracia. En este país las sentencias se cumplen y tiene que ser el TSJC quien decida si se está cumpliendo o no la sentencia”, ha respondido al líder de Vox, Santiago Abascal. “Esperemos a que sea el TSJC quien decida si esta ley cumple o no con la sentencia”, ha afirmado, después de acusar al líder de Vox de tratar de “exacerbar” estos debates con un objetivo electoralista en Andalucía.

Abascal le ha reprochado a Sánchez que esté consintiendo un “desacato” en Cataluña. “Se ha dejado secuestrar por el separatismo vasco y catalán”, ha afirmado. “¿El PSOE se ha convertido en sucursal del PSC?”, ha preguntado. “Le estamos pidiendo si va a hacer algo además de que los tribunales actúen”, ha zanjado.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recriminado a Sánchez por la “inestabilidad” del Gobierno. “Hay una diferencia entre gobernar y resistir. Usted lo único que quiere es resistir”, ha afirmado y ha señalado que el único “cemento” que mantiene la coalición entre PSOE y Podemos es el “aumento de gasto público”. “Se ponen de acuerdo en subir los impuestos y en aprobar leyes ideológicas”, ha agregado. “Ya no gobierna, solo resiste. Nunca un Gobierno había costado tanto a los españoles”, ha zanjado.

Sánchez ha defendido que el Gobierno está unido “en lo fundamental”, que “es proteger a las familias y las empresas y dar una respuesta justa a la crisis derivada del coronavirus y Ucrania”, y ha recordado cómo los gobiernos de coalición del PP han acabado, en referencia a Madrid, Murcia o Castilla y León. En cualquier caso, ha advertido que al Gobierno “le queda mucho hasta finales de 20230 para consolidar avances sociales y hacer las transformaciones que necesita nuestro país”.