Sánchez votará de forma telemática desde Ecuador

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hará «pellas» en la primera gran votación del curso político. Su gira internacional obligará al presidente a ejercer su voto desde más de 8.000 kilómetros de distancia, en concreto desde Ecuador. Debido al ritmo frenético de cada votación en el hemiciclo donde no hay margen para el error, el presidente tiene previsto solicitar por primera vez el uso del voto telemático ya que el Congreso introdujo el pasado mes de mayo un cambio en su reglamento, con el fin de que los diputados pudieran ejercerlo a distancia si se encuentran en viaje oficial. Todas las formaciones unánimemente dieron luz verde a la posibilidad de votar telemáticamente no sólo en los casos de embarazo, permisos de maternidad y paternidad, o enfermedad grave, sino también en el supuesto de una nueva pandemia o cuando los miembros de las delegaciones parlamentarias estén de viaje oficial fuera de España, que sería el caso del presidente Sánchez.

Con esta medida se pretendía evitar situaciones como la que se vivió con motivo de la convalidación del decreto anticrisis, cuando Pedro Sánchez suspendió su viaje a Moldavia y Polonia para cerrar sus apoyos, que tras una ardua negociación llegaron de la mano de Bildu.

La reforma en cuestión también incluyó la simplificación del procedimiento de voto aprovechando los avances tecnológicos de los últimos años, eliminando el requisito de «comprobación personal» que se añadía en la regulación del voto telemático de 2011. Con la nueva aplicación de las tabletas facilitadas a los diputados, esa verificación se venía haciendo telemáticamente, ya que en la pandemia no se podía llamar personalmente a cada uno de los más de 300 diputados que votaban a distancia. Esta modificación se hizo después de que el Congreso fuera objeto de polémica en febrero por la votación telemática del diputado del Partido Popular, Alberto Casero, cuyo error facilitó a aprobación por un voto del decreto de reforma laboral.

Respecto al contenido, la coalición se niega a modificar ni una coma del polémico decreto, que se aprobó a principios de agosto y confía en sus socios de investidura para aprobarlo. Pero no lo tendrá fácil. Pese a ello, Sánchez ha decidido poner tierra de por medio y no acudir presencialmente a la votación, pese a su importancia. El jefe del Ejecutivo obviará así los problemas domésticos, entre ellos el desorbitado precio de la energía pese a la excepción ibérica, para centrarse en su proyección internacional. Su objetivo: estrechar lazos con los países suramericanos, especialmente en un momento en el que el panorama político se está redefiniendo en el cono sur con la llegada de gobiernos de izquierda y populistas. No obstante, las intenciones del presidente van más allá ya que en el segundo semestre de 2023 –en el marco de la presidencia rotatoria de la UE, que recae sobre España–, Sánchez buscará erigirse como adalid de los lazos con América Latina al organizar la Cumbre de líderes de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en España.