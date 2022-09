¿Camboya o Birmania? Las dos versiones de Sánchez sobre el país con mayor número de desaparecidos forzosos

El show de Pedro Sánchez en los jardines de la Moncloa sigue dando que hablar. Más allá de la elección de los ciudadanos que a dedo intervinieron en el acto de arranque político del líder socialistas, una de las frases que pronunció Sánchez está generando revuelo por contradecirse con otra anterior impulsada desde el partido que lidera.

Está relacionada con uno de los temas fetiche del líder socialista: la Memoria Histórica. Durante su largo discurso pronunciado ayer, Sánchez declaró que España es el segundo país con mayor número de desaparecidos, por detrás de Birmania. No obstante, hace menos de dos meses, el pasado 13 de julio, el presidente afirmaba en su discurso del debate sobre el estado de la nación que España, “después de Camboya, es el país con mayor número de desaparecidos forzosos”, aportando la cifra de 114.00 personas.

En concreto, Sánchez declaró este pasado lunes que “España es después de Birmania el país con más desaparecidos del mundo. Y eso tiene que ver con la guerra civil y los 40 años de dictadura”.

En sede parlamentaria el jefe del Ejecutivo dijo que nuestro país, después de Camboya, es el país con el mayor número de desaparecidos forzosos. Este gobierno va a asumir la responsabilidad de exhumar y recuperar los cuerpos de muchos familiares que aún están en muchas partes de nuestro país”.

No es la primera vez que un miembro del Ejecutivo hace referencia a esa comparación. El que fuera vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, también se refirió a este dato en 2019 al hilo de la exhumación de Franco. De hecho, desde la izquierda suelen referirse a este dato en la mínima ocasión.

Nuestro país, después de Camboya, es el país con el mayor número de desaparecidos forzosos.



¿De dónde sale este dato?

En realidad no existe ningún informe que avale este ránking. Si bien es cierto que la ONU ha reclamado repetidamente a España que investigue tanto los crímenes del franquismo como los desaparecidos de la dictadura. Según publica el diario de verificación Newtral, este organismo internacional no cuenta con un registro. Tanto la ONU como la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas aseguran que no tienen constancia del ránking que sitúa a España en segundo lugar por detrás de Camboya en el número de desaparecidos y/o fosas comunes.

Sin embargo, la cifra se ha ido extendiendo con rapidez, en parte, por su uso en un documento oficial. Fue en un auto dictado por el Juzgado de Instrucción Penal n° 5 de la Audiencia Nacional, firmado por Baltasar Garzón, que recoge el diario 20 minutos. En él se detalla que “de momento, y sin perjuicio de que, tras el análisis pormenorizado y evacuados los informes técnicos que procedan, por el grupo de expertos que se constituye en esta resolución, las cifras sean diferentes, el número global de víctimas desaparecidas en el período estudiado (17 de Julio de 1936 a Diciembre de 1951) es de 114.266 personas”. En dicho documento, Andalucía con 32.289 desapariciones lidera el ránking, seguido por las 10.178 de Aragón.

Este auto está fechado en 2008, sin embargo, este axioma empezó a viralizarse tras la difusión de un artículo de “El País” en octubre de 2013 que la atribuye a Jueces para la Democracia, que estuvo motivado por la visita de dos enviados de la ONU a nuestro país. El trabajo de Jasminka Dzumjur y Ariel Dulitzky, miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, cristalizó en un informe publicado en julio de 2014. En dicho informe de la ONU señala que “no existe una cifra oficial del número de personas desaparecidas”.

Se puede leer en el punto 6 de la introducción la siguiente frase: En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975). Hasta la fecha no existe una cifra oficial del número de personas desaparecidas, ya que España no cuenta con una base de datos centralizada al respecto. De acuerdo con la instrucción penal efectuada por el Juzgado de Instrucción Penal N° 5 de la Audiencia Nacional, el número de víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio de 1936 a diciembre 1951 ascendería a 114.226. A/HRC/27/49/Add.1 5 Dado que dicha instrucción penal fue, a todos los efectos prácticos, paralizada o disgregada, el número tampoco pudo ser determinado fehacientemente por una investigación judicial”.

Por lo tanto, seguir extendiendo la idea de que España es por detrás de Camboya y no Birmania el país con mayor número de desaparecidos, no tiene fundamento científico.