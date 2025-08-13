Acceso

La Marina Real marroquí intercepta una patera con 14 inmigrantes que se dirigía a Ceuta

Todos ellos eran marroquíes y fueron llevados a Tánger y puestos a disposición de la Gendarmería

J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
La Marina Real marroquí ha frustrado un intento de immigración en las costas de Oued El Marsa y ha evitado que una embarcación alcanzara Ceuta, infiorman medios del país vecino.

La lancha neumática transportaba a 14 personas, todas de nacionalidad marroquí. Los ocupantes fueron llevados al puerto de Tánger, donde quedaron bajo la custodia de la Gendarmería Real, que ha comenzado a tomar declaraciones, en especial la del cabecilla del grupo.

Este incidente se produce en un contexto de aumento de intentos de entrada a Ceuta por parte de inmigrantes, que apeovehan la niebla para alcanzar a nado la costa de la ciudad autónoma.

