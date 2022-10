Lesmes no espera al BOE: descarta ir al desfile del 12-O

Carlos Lesmes será mañana el gran ausente en la tribuna de autoridades durante el desfile del Día de la Fiesta Nacional. La primera autoridad judicial de nuestro país no acudirá al acto pese a que su renuncia no se ha publicado aún en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que formalmente sigue estando al frente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dado que los efectos de esa dimisión están supeditados a la publicación en el BOE del cese en sus funciones.

Pero fuentes jurídicas han despejado cualquier duda sobre una hipotética presencia de Lesmes en el desfile, lo que supondría su reencuentro con Felipe VI (también se vieron hace unos días en la presentación de las memorias de ambas instituciones) más de un mes después de que –en presencia del Rey– lanzara el órdago de su dimisión en el acto de apertura del año judicial si no se desbloqueaba la renovación del CGPJ o se devolvían al órgano de gobierno de los jueces las competencias para cubrir las vacantes judiciales.

«Una vez formalizada la renuncia, el presidente no va a asistir a los actos», explican esas mismas fuentes, que precisan que «en su lugar no irá nadie» porque «el cese no se ha publicado en el BOE y no hay nuevo presidente».

Representación “colegiada”

Ese vacío institucional de la máxima representación del Poder Judicial se paliará, añaden, de forma colegiada pues «están invitados los vocales del CGPJ, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los presidentes de los tribunales superiores de justicia».

Pero no todos los vocales del Consejo del Poder Judicial acudirán a la cita. Algunos de ellos están molestos por el modo en que se ha gestionado su invitación al acto, que según aseguran fuentes del CGPJ se formalizó ayer por la tarde después de que, en un primer momento, hace unos días se asegurase desde el Gobierno a alguno de los vocales que no iban a ser invitados. Además, aseguran, a diferencia de anteriores ocasiones (en las que la invitación oficial se extendía a un acompañante), esta vez se limita exclusivamente a los propios vocales. «Es un ninguneo», se quejan antes de dejar claro que no harán acto de presencia en la tribuna de autoridades «por dignidad personal y de la institución».

También están invitados oficialmente los señalados como posibles sustitutos de Lesmes al frente del Supremo y del CGPJ: el magistrado Francisco Marín y el vocal del Consejo Rafael Mozo. El relevo de Lesmes en el alto tribunal está claro. Según establece el artículo 208.1 de la ley que regula el funcionamiento del Consejo establece que el presidente del Tribunal Supremo será sustituido por el presidente de Sala más antiguo en el cargo, en este caso Francisco Marín, presidente de la Sala Civil. Marín sucede de forma interina a Ángel Juanes como vicepresidente del alto tribunal desde la jubilación de éste último en octubre de 2019. Ahora, entre esas funciones asumirá la sustitución de Carlos Lesmes de forma provisional.

Pleno clave en el Consejo

Pero la dimisión de Lesmes sí plantea controversia en el Consejo General del Poder Judicial. Pese a que el propio dimitido defendió –apoyándose en un informe técnico– que debe ser el propio Francisco Marín quien asuma también las riendas del CGPJ «de manera automática» y sin pasar por tanto por el Pleno de la institución (incapacitado para hacer nombramientos por estar en funciones desde hace casi cuatro años), la mayoría de los vocales creen que debe ser el Pleno quien decida cómo se articula esa sustitución en el Consejo.

De hecho, mañana se celebrará un Pleno extraordinario del CGPJ que había convocado Lesmes para intentar desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional y que en realidad debatirá quién asume las funciones de Lesmes en el órgano de gobierno del poder judicial.

La mayoría se inclina porque sea el vocal más antiguo, el progresista Rafael Mozo, quien tome el relevo (como defendía otro informe, éste de 2019, también del Gabinete Técnico del CGPJ), pero algunos vocales apuestan por contra por Francisco Marín. En todo caso, matizan las fuentes consultadas, no se elegirá presidente (una competencia que tienen vedada), sino «quién asume sus funciones de forma provisional».