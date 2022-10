El Pleno del CGPJ quiere tener voz en el proceso de sustitución de Lesmes

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se resignan a que la sustitución de Carlos Lesmes –quien anunció el domingo por la tarde su dimisión, oficializada ayer mismo– se lleve a cabo de espaldas al Pleno de la institución. El próximo jueves, Lesmes había convocado una sesión plenaria extraordinaria para pasar revista al estado de las negociaciones para renovar el Tribunal Constitucional (TC), una tarea que deseaba dejar encaminada pero que finalmente se le ha quedado en el tintero muy a su pesar.

Pero en esa reunión, los vocales abordarán ya la sucesión de su hasta ahora presidente (su dimisión no desplegará efectos hasta que no se publique en el BOE), después de que siete consejeros progresistas –Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Roser Bach– hayan introducido en el orden del día la «valoración, y en su caso decisiones que legalmente procedan» por parte del Pleno «tras el cese del presidente del Consejo General del Poder Judicial».

Y es que fuentes del CGPJ apuntan que el Pleno de la institución está obligado a debatir lo que denominan “la tormenta jurídica perfecta” –la dimisión de su presidente en un contexto en el que el Consejo no puede hacer nombramientos por la reforma impulsada por PSOE y Podemos que en marzo del pasado año le recortó esa competencia para forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ–.

“Queda todo en manos del Pleno”

Sobre la mesa, un informe del Gabinete Técnico del órgano de gobierno de los jueces, solicitado por el propio Lesmes, que marca el camino a seguir: su sustitución, tanto al frente del CGPJ como del Tribunal Supremo, por parte del presidente de Sala más antiguo del alto tribunal, el magistrado Francisco Marín, presidente de la Sala Social.

Pero la mayoría de los vocales consideran que ese informe no puede condicionar al Pleno, al que no se puede orillar en el proceso de sustitución. «Eso queda todo en manos del Pleno», subraya uno de los vocales consultado por este periódico, que a diferencia de sus compañeros consultados por este periódico (que se enteraron de la dimisión de Lesmes casi al unísono de su difusión pública), afirma que sí conocía que el todavía presidente de la institución iba a dar ese paso una vez fuentes políticas de la negociación para renovar el CGPJ le trasladaron que el acuerdo no era posible.

Declaración de respaldo a su presidente Al margen de las cuestiones candentes a tratar, el Pleno del CGPJ de pasado mañana servirá también para que los 18 vocales aprueben una declaración institucional de apoyo a Carlos Lesmes por su labor al frente de al institución los últimos nueve años. Esa es la intención de los consejeros de uno y otro signo, que ya preparan esa muestra de respaldo al que hasta ahora ha sido su presidente. Además, según las fuentes consultadas es probable que el propio Lesmes acuda a despedirse de los vocales antes de que comience la sesión plenaria.

Pero, ¿cómo puede el Pleno del Consejo nombrar al sustituto de Lesmes si está maniatado por ley mientras siga en funciones? «Es muy importante precisar los términos: nosotros no vamos a nombrar un presidente –matiza otro vocal consultado–, lo único que vamos a decidir es qué vocal va a asumir las funciones del presidente en su ausencia. Quien las asuma debe tener claro que sigue siendo un vocal». ¿Y si no es un vocal? «Lo mismo, solo asumirá sus funciones», puntualizan.

“Su estado de ánimo, bastante bajo”

Lesmes, según cuentan varios vocales, tras hacerse pública su renuncia llamó personalmente uno a uno para explicarles el motivo de su adiós, esa confirmación de que «no había opciones reales de negociación». «Su estado de ánimo era bastante bajo», cuentan. Según apunta uno de ellos, en su decisión de dimitir también ha pesado el fracaso en su intento de articular una mayoría alternativa para sacar adelante los nombramientos de los dos jueces del Tribunal Constitucional, lo que exigía romper el bloque conservador.

El tsunami institucional tras el anuncio de Lesmes también tendrá un efecto colateral en la renovación del TC (el otro punto del orden del día a tratar e inicial motivo de la convocatoria del jueves). «Esto es prioritario, por lo que esa negociación queda pospuesta», afirman. “Ahora tenemos problemas más importantes que atender”, coincide otro vocal.

«Lo primero –explica–, decidir cómo se constituye el Pleno para que sea válido lo que se decida». Será, explican, un pleno sin presidente, pues según aseguran Marín (señalado como el sustituto natural de Lesmes en el informe técnico que esgrimió el dimitido) “ha trasladado el mensaje de que no viene si no se le llama”. Con esas premisas, está por ver hasta quién representará al Supremo y al CGPJ en el desfile del 12 de Octubre.