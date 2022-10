La reacción judicial a la dimisión de Lesmes: “llega tarde”, “es la única solución”, “irresponsable”, “inútil”...

Las asociaciones judiciales coinciden en que la dimisión de Carlos Lesmes -que anunció ayer y que debe formalizar en las próximas horas- revela la gravedad de la situación a la que se ha visto abocado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace casi cuatro años y sin poder hacer nombramientos que permitan cubrir las alrededor de 70 vacantes judiciales pendientes. Otra cosa es la valoración de su renuncia. Para la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Lesmes “ha cumplido con lo que había anunciado”, pero esa renuncia “llega un poco tarde”, según asegura a LA RAZÓN la presidenta de la APM, María Jesús del Barco.

La decana de los Juzgados de Madrid señala que el Consejo “hace tiempo que ha dejado de funcionar” y recuerda que en marzo del pasado año se le privó de sus competencias para hacer nombramientos, una de sus funciones “esenciales” para el funcionamiento de la Justicia “y luego se le devolvieron las que interesaban” (para la renovación del Tribunal Constitucional).

Del Barco considera que el adiós de Lesmes “es la consecuencia de la inoperancia de los partidos para llegar acuerdo y cumplir su deber constitucional de renovar en plazo el CGPJ”. “Esperamos que su dimisión sea un acicate para que lleguen a un acuerdo”, dice.

El bloqueo “no puede durar ni un día más”

“Me parecería una auténtica irresponsabilidad no hacerlo”, añade la presidenta de la APM. ”No admite más demoras la renovación. Se esta deteriorando enormemente el poder judicial y socavando los cimientos de la democracia -subraya-. No puede durar ni un día más. Se está manoseando una institución fundamental en un estado democrático”. Y apremia a una urgente renovación porque, llama la atención, “no puede quedarse un CGPJ sin presidente o con un presidente interino decidido en un informe técnico”. Debe ser elegido, sostiene, por los nuevos vocales tras la esperada renovación de la institución.

Para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la dimisión de Carlos Lesmes “ejemplifica la situación dramática y catastrófica en que se haya el CGPJ” que exige -según Sergio Oliva, miembro de su comité nacional- un “acto de generosidad” de los partidos políticos que se plasme en acuerdos que permitan renovar el Consejo e, inmediatamente después, “de forma inescindible” poner en marcha las reformas que reclama Europa para cambiar el sistema de elección de los vocales. Y es que para la segunda asociación más representativa de la carrera, ahora mismo “estamos en un punto de no retorno”. “Europa nos está mirando y es importante que se pueda llegar a acuerdos”, defiende.

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), por su parte, considera que la renuncia de Lesmes es “la única solución” posible para intentar llevar a buen término la renovación del Consejo. “No había ni hay otra salida”, expresa la asociación en un comunicado, ante la “insostenible situación de ilegalidad en la que se encuentra instalado el órgano de gobierno de los jueces desde hace más de cuatro años”. De hecho, insisten en que los vocales del CGPJ deberían emular al hasta ahora su presidente y dimitir de forma inmediata “para dejar de dañar la imagen y la dignidad tanto de la justicia como servicio público, como el de un poder al que no representan y al que hace demasiado tiempo que dejaron de servir”.

El CGPJ, “cautivo”

JJpD afirma que la actuación de algunos vocales “son un ataque frontal a la neutralidad de un poder del Estado cuya legitimidad deriva en gran medida de la imparcialidad y neutralidad, de la buena fe y de un principio de legalidad que simplemente se soslaya”. “No se comprenderá que mantengan cautivo al Consejo del Poder Judicial de unos intereses que no son los de la justicia”, denuncia.

En su opinión, la renuncia de Lesmes debe servir para “poner fin de una vez por todas a la anormalidad democrática que supone mantener un mandato caducado durante más de cuatro años” y exige “que se produzca la inmediata renovación del Consejo que tanto se necesita”.

Más crítico con la dimisión del presidente del CGPJ y del Supremo se muestra Foro Judicial Independiente, que califican de “irresponsable”, “incomprensible” e “inútil”.

“Agrava” la situación

“Uno renuncia por las acciones propias, no por las de los demás -asegura Foro Judicial Independiente-. La falta de renovación del CGPJ no es responsabilidad de sus vocales ni de su presidente, sino de unos partidos políticos que no se ponen de acuerdo en ello. Renunciar por lo que otros no hacen es irresponsable, al situar el foco donde no es”.

Además, añade la asociación judicial, “nada asegura que su renuncia vaya a facilitar esa negociación”, por lo que defiende que “en un momento de crisis institucional, lo que hay que hacer es mantenerse al frente de la institución, mostrando su fortaleza, no salir de ella agravando la situación con la vana y egocéntrica esperanza de convertir la huida en un gesto que haga cambiar de opinión a nuestros políticos”.

Y deja claro, en contra de la posición de JJpD, que “ése no puede ser el camino a seguir por el resto de los vocales del CGPJ, víctimas, ante todo, de la falta de renovación, que deben comportarse con la dignidad exigida por el cargo y no permitir que la inoperancia política provoque un vacío de poder en el gobierno judicial, lo que sin duda pagaría la carrera judicial pero, sobre todo, y por ello, la marcha de los juzgados y tribunales del país, es decir, los pleitos de miles de ciudadanos”.

Incluso en el caso de que su renuncia sirviese para desencallar la renovación del Consejo, añade, esa renovación “sería en sí misma un fracaso” al permitir “el sempiterno e inconstitucional intercambio de cromos que daría lugar a un CGPJ totalmente deslegitimado”. Para la asociación, Lesmes ha sido un presidente “nefasto” que “demuestra no estar a la altura de las circunstancias”.