Y Sánchez subió a la tribuna

Y Pedro Sánchez subió a la tribuna del Congreso, y ejerció de presidente. Nuevo paquete de medidas para las clases más afectadas por el precio de la energía aumentando la cobertura del bono social, la reparación de lolvido del precio del gas para las comunidades de vecinos, ayudas directas a la España Vaciada y más dinero para paliar la crisis. Era de esperar porque aunque algunos han dado por amortizado a Pedro Sánchez están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. El presidente subió a la tribuna y desarrolló el BOE, la principal arma de un Gobierno y que Sánchez va a aprovechar. Dijo el miércoles el líder de Vox que esta Fiesta Nacional iba a ser «la última de Pedro Sánchez». Va errado el señor Abascal. Las elecciones elecciones serán a finales de año. Si fueran en verano todavía sería presidente en funciones y como dijo ayer Carlos Alsina «no está escrito en ningún sitio que vaya a perderlas». Después de confundir deseos con realidades o de dar un resbalón de calado, Vox nos ofreció un esperpento haciendo e lnumerito en el Congreso. Una chiquillada que en las señorías estuvo a la altura del ridículo y del bochorno, aunque se pensarán que ha sido una gran idea. Es lo que tiene el nivel.

Las amenazas económicas parecen no tener fin. Los datos de la semana pasada y las rectificaciones de crecimiento ponen los pelos de punta, por lo que se agradece que se use el BOE para paliar las adversidades. Y que nadie se olvide, los decretos del Ejecutivo se deben luego revalidar en la cámara baja y ahí el PP no se puede presentar sin el uniforme de partido de Estado, porque si solo disputa el griterío a la bancada de la ultraderecha. Sobre todo, tendrá que hacerlo Núñez Feijóo enel Senado porque el debate con Sánchez promete porque por la mañana se vuelve a reunir el Consejo de Ministros. Un dato, el presidente ayer anunció algunas medidas. La vicepresidenta Rivera dijo que el Gobierno había preparado más de 60. Osea, el 18 comparecerá para lidiar nuevas medidas del ejecutivo. No lo tendrá fácil si se refugia en el abanderado del no. Se espera algo más de un partido que puede ser alternativa.

Cuca Gamarra se quedó sola en la crítica y lanzó una pregunta: «¿Va a dejar usted, como presidente, un país mejor que el que encontró?». A la vista está: «No», dijo Gamarra, que seguramente no está al tanto de que las previsiones de España no son las peores. Las noticias que llegande una Alemania, entrando enrecesión, tendrá repercusiones negativas. Y también positivas: Europa desbloqueará las ayudas de los gobiernos. O sea, más dinero para salvar a sectores productivos. Mientras, elP Psequeda en esto va fatal e irá a peor. Saber cuál es su alternativa, la posición ante las medidas del Ejecutivo que apoyan a empresas y personas, cuál es su visión global de la crisis más allá del alboroto. El presidente popular tiene una oportunidad el martes para salirse del anodino carril de su portavoz en el Parlamento que se aleja poco de los eslóganes fáciles.

Sánchez hizo un discurso marcadamente económico poniendo el énfasis en las diferentes formas de afrontar una crisis. Rajoy en 2010, Sánchez en 2021. Se espera que los conservadores salgan de su burbuja y desciendan a la realidad. Los que chillan, insultan, no son la mayoría. Para ganar hay que aportar soluciones, de arrimar el hombro si toca, y que la crítica sea como mínimo solvente. Vienen tiempos complejos y la gestión de la crisis no puede quedarse en la dialéctica de baja estofa. Insisto, Feijóo tiene el próximo martes una oportunidad que ayer desaprovechó su portavoz. Solo depende de él, de nadie más, si no Sánchez volverá a subir a la tribuna. Y no duden, con el comodín del Consejo de Ministros en el bolsillo.